Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Казани и гражданки Республики Таджикистан.



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия с мая по ноябрь 2015 года задержанные совершили хищение денежных средств у троих иностранных граждан под предлогом предоставления им разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

При этом согласно распределению ролей двое участников преступной группы подыскивали иностранных граждан, которым предлагали помощь в беспрепятственном получении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, а также получали от них паспорта и денежные средства. Третий участник проставлял в паспортах поддельные штамп «Разрешено временное проживание» и печать «Федеральная миграционная служба 082», а также собственноручно вносил в документы соответствующие записи. Во время прохождения одним из потерпевших таможенного контроля подделка документа была установлена.

Таким образом злоумышленники обманули троих граждан Узбекистана, Турции и Таджикистана, которым причинен ущерб на общую сумму более 170 тыс. рублей. В ходе следствия свою вину они признали лишь частично. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причиненный ущерб обвиняемыми не возмещен.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд г. Казани.