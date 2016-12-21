Очередной жертвой мошенников стала 85-летняя жительница Казани. Доверившись незнакомцу, пенсионерка лишилась всех своих сбережений, а это более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.



Как следует из материалов уголовного дела, в начале декабря около одного из рынков Московского района Казани потерпевшую окликнул неизвестный мужчина на автомобиле и предложил купить недорогое постельное белье. Пенсионерка согласилась приобрести несколько комплектов. После этого незнакомец довез ее до дома. Уже в квартире мужчина рассказал историю том, что в связи с долгами у него возникли финансовые трудности с реализацией товара и ему необходима большая сумма денег. Сердобольная бабушка, выслушав рассказ собеседника, отдала 110 тыс. рублей. Этой суммы оказалось недостаточно, и злоумышленник попросил снять наличность с банковской карты. Аферист обещал вернуть деньги и оставил в залог имевшиеся у него комплекты постельного белья и три дешевые шубы. Потерпевшая передала мошеннику все свои сбережения. Спустя время поняв, что стала жертвой обмана, жительница Московского района обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники отдела полиции «Восход» устанавливают все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ведутся поиски злоумышленника.

На вид ему 35 - 40 лет, рост 165 - 170 см, цыганской внешности, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в болоньевую куртку на молнии, передвигается на автомобиле «ВАЗ» светлого цвета, в городе ориентируется плохо.

Управление МВД России по г. Казани настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила личной безопасности, которые помогут уберечь личные сбережения от преступных посягательств:

- перепроверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных лиц;

- свяжитесь с родственниками, от чьего имени действуют незнакомцы;

- посоветуйтесь с близкими, соседями, знакомыми по поводу какой-либо просьбы, поступившей от незнакомцев;

- ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера;

- никогда не звоните по номеру телефона, указанному в сообщении о блокировке банковской карты. Номер телефона единой справочной службы банка указан на оборотной стороне вашей карты;

- при малейших сомнениях обращайтесь в полицию!