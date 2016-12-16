Отмечая наступление года Огненного Петуха, не принято готовить птицу, и поэтому делаем выбор в пользу красного мяса. В нашем случае - телятины. Мясо нежное, готовится быстро, и получаются очень аппетитные блюда.

Манты из рубленой телятины с айвой

Ингредиенты: телятина - 800 г, жир внутренний (или сливочное масло) - 200 г, лук - 4 шт., айва - 2 шт., соль, черный молотый перец по вкусу, тесто пельменное - 1 кг.

Телятину и жир нарезать мелкими кусочками. Если вместо жира взять сливочное масло, то его вначале надо заморозить, а затем тоже нарезать на мелкие кусочки. Айву очистить от семенной коробочки, лук - от шелухи. Затем измельчить. Очень важно, чтобы все ингредиенты имели один размер, примерно с мелкую фасолинку. В глубокой миске соединить все составляющие начинки, посолить, поперчить и поставить в холодильник на полчаса.

Тесто раскатать в тонкий пласт, нарезать на квадраты размером 7 на 7 см. На них положить по 2 ст. ложки начинки и защипать. Готовые манты уложить на поднос и вынести на мороз. Это блюдо хорошо тем, что не требует длительной подготовки. Его можно сделать за день-два до торжества, а поставить готовиться за 40 минут до праздничного застолья. Допустим, пошли гости на прогулку до боя курантов - хозяйка поставила на небольшой огонь готовиться на пару манты.

Пришли с прогулки, а манты - горяченькие, ароматные, полные вкуснейшего мясного сока - уже на столе.

Шницель из телятины

Ингредиенты: телятина - по 200 г на одного едока, соль, перец, панировочные сухари, растительное масло для жарки. Для льезона: 2 яйца, 1 стакан панировочных сухарей.

Филе телятины нарезать на порционные куски толщиной 1 см. Затем отбить, посолить, поперчить. В миске взбить яйца, посолить, поперчить. Сухари высыпать в тарелку. Масло налить на сковороду и разогреть. Шницель вначале окунуть в панировочные сухари, затем в яичную смесь, после снова в сухари, положить на сковороду. Мясо жарить по 3 - 4 минуты на каждой стороне. Подавать с жареным картофелем и свежими или маринованными овощами.

Приятного аппетита!