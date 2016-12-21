Недавно в столице Татарстана в ГТРК «Корстон» прошла благотворительная новогодняя ярмарка, где свою продукцию представили более 20 школьных бизнес-компаний из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов и районов республики.



Три казанские бизнес-компании Азино (школа №171, лицей №149 и гимназия №125) приняли активное участие в этом мероприятии. Юные бизнесмены предложили покупателям варианты новогодних подарков, изготовленные собственными руками: книги с секретом, подставки под горячие чашки, муфты-варежки на детские коляски. Все товары пользовались большим спросом среди посетителей ярмарки.

Каждая из компаний-участниц ярмарки передала от 30 до 100% вырученных средств в благотворительный фонд. За годы проведения ярмарки школьные бизнес-компании помогли 7 семьям - деньги были направлены на приобретение необходимого реабилитационного оборудования или оплату лечения.

С октября этого года команды трех школ микрорайона Азино присоединились к проекту «Школьная бизнес-компания» центра «Достижения молодых». С этого времени ребята разработали и запустили собственные бизнес-проекты, продумали инструменты их продвижения и рекламные кампании. Благодаря депутату Госсовета РТ Марату Шагитову ребята получили помощь и поддержку наставников, которыми стали топ-менеджеры и сотрудники татарстанских компаний.

По словам Марата Шагитова, молодежи необходимо показывать позитивную роль, которую играет предприниматель - ключевая фигура экономического роста и развития. «Именно предприниматель двигает прогресс, запускает рискованные предприятия, из массы которых вырастает новое, - считает депутат Госсовета РТ. - Я уверен, что такой подход позволит рассчитывать на долговременный интерес молодежи к предпринимательству. Наличие достаточного количества целеустремленных, активных и ответственных людей сделает экономику устойчивой и способной к саморазвитию».

Одну из азинских бизнес-компаний - Soul&Paper - по итогам участия в мероприятии пригласили на ежегодную выставку-ярмарку школьных компаний, которая пройдет в Москве в январе.

Директор гимназии №125 г. Казани Светлана Волобуева:

- По инициативе депутата Госсовета РТ Марата Шагитова в микрорайоне Азино начали работать три школьные компании. Ребята продумали и сформулировали бизнес-идеи, планы. Запустили производство и впервые участвуют в благотворительной ярмарке. Это замечательная программа, позволяющая ученикам изучить предпринимательство на практике.