В конце года принято подводить итоги. Вот и наша редакция сделала это, обзвонив горожан, кому постарались помочь наши читатели и газета. Увы, не все истории имеют счастливый конец, тем не менее надежда на то, что ситуация у наших героев изменится в лучшую сторону, есть.



В апреле этого года мы рассказали о девятилетней жительнице Казани Лили Хасановой. Врачи поставили ей серьезный диагноз: «апластическая анемия тяжелой формы». Для лечения была необходима пересадка костного мозга. Когда мы познакомились с Лилей, она уже в школу не ходила, вместе с мамой и маленькой сестренкой училась дома, да и то, если позволяло самочувствие. Много сил отнимали ежедневные поездки на лечение в ДРКБ.

Родители, родные и друзья семьи организовали сбор денег на операцию в израильской клинике, стоимость которой 187 тыс. долларов. В апреле этого года на счету Лили накопилось 3,2 млн рублей. Необходимо было еще 11 - 12 миллионов. Запредельная сумма! Но она собралась, и это чудо.

Помогли все, кто знал и не знал эту девочку, в том числе и читатели «Казанских ведомостей», за что им огромное спасибо от родителей Лили. Сейчас она вместе с мамой уже несколько месяцев находится в Израиле. По словам врачей, операция прошла успешно, но требуется длительная реабилитация. Мама Лили Розалия с большой осторожностью говорит о самочувствии дочери: боится сглазить. Самое главное - есть реальная надежда на полное выздоровление.

Совсем недавно «Казанские ведомости» рассказывали об еще одном маленьком жителе нашего города - восьмилетнем Саиде Махмудове. Мальчик слеп от рождения, к тому же у него органическое поражение мозга, задержка развития. Для того чтобы спокойно передвигаться по городу и в многолюдных местах, Саиду нужна детская инвалидная коляска. Ее стоимость примерно 120 тыс. рублей. Мама Эльвира Махмудова согласна и не на новую, лишь бы была на ходу и колеса не отваливались. На днях мы позвонили ей, чтобы узнать, как у них дела.

- Все хорошо, - бодрым голосом ответила Эльвира. - Денег не удалось собрать, да и цель перед нами такая не стояла. Нужна только коляска. Зато к нам обратились представители центра социальных инноваций «Технологии возможностей», которые сейчас занимаются нашим делом. Очень надеюсь, что у них получится и к лету Саид будет с коляской.

Для наших читателей напоминаем номер телефона мамы Саида: 8-917-290-20-95. Помощь им все еще нужна.

В конце ноября к нам в редакцию обратилась Земфира Амирханова - дочь участника Великой Отечественной войны Амира Абдулловича Амирханова. Она сообщила о серьезной проблеме: в феврале этого года рабочие подрядной организации повредили кровлю их дома и теперь, как только дождь или таяние снега, квартиру заливает. По всему периметру потолков пошли трещины, по словам специалистов, есть реальная угроза обрушения, так как дом старый и плитоперекрытия на чердаке деревянные. После нашей публикации в квартиру Амирхановых зачастили чиновники районного ранга, жилищники. Семье предложили сделать внутренний ремонт. Но Земфира Амировна резонно от этого отказалась: вначале надо с кровлей все решить. Надеемся, весной эта проблема будет полностью ликвидирована и подрядная организация отремонтирует крышу.

С сожалением приходится констатировать, что не все зависит от газеты. Летом мы рассказывали о бедственном жилищном положении инвалида-колясочника Станислава Гордиенко. Вместе с женой и девятилетней дочерью он вынужден жить в ужасной тесноте - 13-метровой комнате в коммунальной квартире в доме, который был построен в 1936 году. По плану городских властей этот дом должны были снести из-за ветхости, жильцов расселить, но по непонятным причинам этого не случилось. Станислав Гордиенко писал многочисленные обращения в разные государственные инстанции с просьбой помочь ему улучшить жилищные условия. Отовсюду пришли ответы, написанные как под копирку: дом не аварийный, а вы не малоимущий. С горечью признаем - наша публикация тоже не возымела никакого действия. Ни один чиновник, ни один депутат не откликнулся на беду инвалида и его малолетней дочери. Они до сих пор живут в страшной тесноте. Но человек жив надеждой, и кто знает, возможно, в коридорах городской и республиканской власти что-то изменится, возникнет новый закон, который позволит наконец-то переехать семье Гордиенко в просторное светлое жилье.