1 декабря завершилась кампания по уплате имущественных налогов. Ее результаты показали, что не все налогоплательщики считают кадастровую стоимость объектов недвижимости, находящихся у них в собственности, правильной.



В связи с этим Управление Росреестра по Республике Татарстан напоминает, что у физических лиц, несогласных с определением кадастровой стоимости, есть возможность ее оспорить, - как в судебном, так и в досудебном порядке. Для этого необходимо обратиться в специальную комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при Росреестре Татарстана. С начала 2016 года в комиссию поступило 421 заявление, по которому принято 29 положительных решений и 244 отрицательных, отклонено 148 обращений.

Юридические лица обязаны сначала обратиться в комиссию, а в случае несогласия с ее решением - в суд, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

По закону есть два основания, по которым можно оспорить кадастровую стоимость. Первое: если при кадастровой оценке использовались неверные сведения об объекте недвижимости, например, неправильная площадь. Второе: если кадастровая стоимость выше рыночной. В случае успешного оспаривания величина налога изменится не только за следующие налоговые периоды, но и за год, в который было подано заявление на оспаривание.

Росреестр Татарстана не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. Данное ведомство является только держателем информации о кадастровой стоимости. Любой желающий может узнать ее на сайте Росреестра rosreestr.ru.

Если требуется юридически значимый документ, то заказать справку о кадастровой стоимости можно в кадастровой палате или МФЦ. Данная справка предоставляется бесплатно. Однако более удобный способ заказать справку - воспользоваться на сайте rosreestr.ru сервисом «Получение сведений из ГКН». Справка о кадастровой стоимости будет предоставлена не позднее пяти дней с момента приема запроса. Готовый документ можно будет получить по почте, в офисе или на электронный адрес со специальной электронной подписью. Во всех случаях такой документ будет иметь юридическую силу.

Если же заявителю достаточно информации из ГКН в электронном виде, без оформления официального документа, то в этом случае ее можно получить всего за несколько минут. Для этого необходимо воспользоваться на сайте rosreestr.ru услугой «Запрос к информационному ресурсу ГКН» в том же разделе. Такой документ не имеет юридической силы, но предоставляет подробную информацию об объекте недвижимости и его кадастровую стоимость. Еще один способ - найти интересующий объект на публичной кадастровой карте, где также можно узнать его общие характеристики, в том числе кадастровую стоимость.

Более подробную информацию по данным вопросам можно получить по единому справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.