30 ноября в Кировском районе Казани произошел пожар в школе №32. Сегодня о нем напоминают едва уловимый запах горелого в здании и свежий ремонт на первом этаже. Но руководство школы и учителя еще долго будут вспоминать это происшествие и анализировать свои действия: все ли они сделали правильно для спасения детей?



Корреспондент «Казанских ведомостей» встретилась с педагогом-организатором Натальей Шендаровой, которая оказалась в этот день вместе с другими преподавателями и детьми в самом центре событий.

Те, кто хоть раз побывали на пожаре, никогда не забудут свои ощущения. А если за спиной находится несколько сотен детей, за жизнь которых ты несешь ответственность? Учителя 32-й школы сегодня уже могут спокойно говорить на эту тему.

Но, если глубже затрагивать ее, становится понятно: они до сих пор переживают тот страх. Не за себя, нет. За своих учеников.

- В момент, когда появился дым, я как раз находилась на первом этаже. И так получилось, что увидела его первой, - рассказывает Наталья Васильевна. - Дальше наши учителя действовали как на автомате: звонок - три коротких, один длинный, сигнал тревоги, распределение огнетушителей, эвакуация детей. Никто из преподавателей и сотрудников школы, находившихся в это время на первом этаже, не вышел на улицу. Хотя могли бы - входная дверь рядом, и вот оно, спасение.

Наталья Васильевна вместе с другими учителями побежала в классы, где в это время могли находиться дети. Так она оказалась на втором этаже. В это время в здании уже началась эвакуация большинства школьников. В пристрое, где расположена столовая, обедали дети из продленной группы и проходили занятия по акробатике. Ребят без промедления отвели в соседнюю гимназию №15. Остальных учащихся без паники, но быстро эвакуировали в академию тенниса Ш.Тарпищева. Школьники еще на противопожарных учениях усвоили, что надо делать во время сигнала тревоги, и организованно шли за своим учителем.

Из-за сильного задымления отрезанными от выхода оказались школьники в двух кабинетах на втором этаже и в одном на третьем. Вместе со школьниками и учителями здесь оказались еще бабушка и мама учеников. Наталья Васильевна на втором этаже разделила детей на две группы. Одна осталась в кабинете татарского языка с учителями.

- С другой группой детей и педагогов мы успели забежать в женский туалет, - рассказывает Наталья Васильевна. - В это время в голове вихрем проносились мысли: «Что делать? Как быть?» Как-то сразу вспомнили все, чему учили нас во время учений. И то, что лицо надо закрыть мокрой тканью, и то, что по задымленному коридору необходимо передвигаться на четвереньках, чтобы не наглотаться дыма. В туалете мы нашли теплую кофту, намочили ее и заткнули дверной проем.

Сейчас смешно вспоминать, как мы с Тимуром держали дверь, чтобы не проходил дым, а девчонки из 8б поливали ее водой. В итоге мы все оказались мокрые. Но тогда нам было не до смеха. Еще до приезда пожарного расчета мы смогли спуститься со второго этажа через окно, перейдя на строительные леса, которые были установлены около стен школы. По ним мы спустились вниз.

Наталья Васильевна с теплотой и гордостью рассказывает о старшеклассниках. По ее словам, мальчишки вели себя во время эвакуации так, как и подобает будущим мужчинам, - без паники, истерики. На помощь из соседних домов прибежали местные жители, бывшие ученики школы. Школа общая, и беда общая.

- Еще до приезда пожарных учащиеся 10 - 11-х классов вытаскивали верхнюю одежду из гардероба, помогали одеваться младшим детям, успокаивали их и провожали в академию тенниса, - вспоминает педагог-организатор. - К нам на помощь прибежали двое рабочих из академии тенниса с приставными лестницами. К сожалению, ни имен, ни каких-либо данных о них мы не смогли узнать. Они спасли со второго этажа примерно 20 человек - детей и взрослых. Еще 20 человек, которые остались на третьем этаже, эвакуировали приехавшие пожарные. Самыми последними из школы уходили учителя.

Сегодня о пожаре в школе почти не вспоминают. Как признаются старшеклассники, вспоминать страшнее, чем быть на месте происшествия. И почти все соглашаются с тем, что, не будь тренировочных эвакуаций, проводимых дважды в год, и учителям, и школьникам было бы сложнее сориентироваться в чрезвычайной ситуации.



Кстати

Сообщение о возгорании в школе №32 поступило на пульт пожарной охраны 30 ноября в 13.03. 485 детей и 33 преподавателя эвакуированы в находящуюся рядом академию тенниса Тарпищева и школу №15. Пожар начался в кладовой на первом этаже. На месте работали силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона, была развернута пожарная автолестница. Четыре звена газодымозащитной службы проверяли второй и третий этажи школы.

В 13.28 объявили о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 15 кв. метров. По сообщению пресс-службы МЧС РТ, большинство учащихся до приезда пожарного расчета и спасателей эвакуировалось за 3 минуты. По пожарной автолестнице спасены 35 человек, отрезанных дымом.