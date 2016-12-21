В очередной раз еду рейсовым автобусом в Альметьевск. Дорога дальняя и изрядно уже надоевшая.

Хорошо известен маршрут, каждый населенный пункт на пути. Ближе к концу поездки уже считаешь дорожные столбы - так хочется побыстрее добраться до места назначения.

В Ленино обычная остановка длится 10 минут - сходить в туалет, перекусить, выпить чай-кофе. Пассажиры в основном народ дисциплинированный и спустя положенное время уже сидят на местах, чтобы ехать дальше. Вот и в этот раз автобус быстро заполняется. Пришли все, кроме одного - нет паренька. Ждем 5 минут, 10... Водитель не выдержал и побежал искать пропавшего пассажира.

Видим, как он мечется из кафе в магазин, обежал все здание... Нигде парня нет! Тут водитель хлопнул себя по лбу и побежал в туалет. Там, как выяснилось позже, поговорил с работницей вокзала. Вот он выходит и молча садится в кабину. Пассажиры, порядком уставшие от ожидания, спрашивают, когда же поедем и где этот пассажир.

- В комнате для намаза он, - отвечает водитель. - Сейчас закончит молиться, и поедем.

Прошло еще 10 минут. Парень наконец-то пришел, и мы тронулись в путь. Ни один пассажир не высказал своего недовольства по поводу томительного ожидания, ни слова упрека в адрес паренька. Через минуту парень привстал, окинул взглядом салон, извинился за опоздание и поблагодарил всех за терпение.