В 2015 году нашу республику посетили 2,7 млн туристов, а Казань все чаще занимает высокие места в соответствующих рейтингах.



При этом турпоток с каждым годом только растет, чему способствует разнообразный событийный календарь Татарстана и его столицы. Впрочем, всевозможные ярмарки, представления, спектакли и квесты, безусловно, будут интересны не только гостям республики, но и самим татарстанцам. Так что же ждет нас в новогодние каникулы? Об этом в ходе брифинга рассказали журналистам председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор МБУ

«Комитет содействия развитию туризма г.Казани» Дарья Санникова, а также руководители республиканских музеев.

В Казани

Помимо новогодних елок, о которых «КВ» уже писали, в столице Татарстана планируется немало различных мероприятий. Гостям Казани особенно будет интересно посетить ярмарку в Старо-Татарской слободе, где они смогут приобрести сувениры и изделия местных народных промыслов, а главное - попробовать блюда татарской кухни.

Любителям пеших прогулок и новогодних фотографий рекомендуется посетить Кремлевскую набережную с ее праздничной иллюминацией.

Весело и активно отдохнуть всей семьей можно на территории стадиона «Казань-арена», где уже начал работу парк развлечений с одним из крупнейших открытых катков Европы - более 7 тыс. кв. метров. Также любителям активного образа жизни стоит посетить зимний спортивный фестиваль «Оранжевый ветер», который пройдет 7 января на площади перед центром семьи «Казан».

Помимо профессиональных соревнований по кайтингу и виндсерфингу гостей мероприятия ожидает музыкальная программа, а также катание на собачьих упряжках.

Хорошим поводом посетить исторический центр города может стать световое шоу на стенах Спасской башни Казанского кремля. Это яркое представление с помощью современных технологий можно наблюдать ежедневно с 27 по 31 декабря с 18.00 до 22.00. Те же, кто не увидит светового шоу перед Новым годом, смогут насладиться им 2 января.

Впрочем, помимо иллюминации Казанский кремль обещает разнообразную программу мероприятий для всей семьи, например, костюмированный квест «Сезам, откройся!» и представление для детей «Новая сказка о Шурале».

Остров-град Свияжск

Посетить это место стоит всем любителям активного отдыха - с 1 по 10 января на территории «Ленивого торжка» на острове Свияжск развернется интерактивная программа «Сказ о Никите-стрельце и царице Сююмбике». В ходе нее каждый сможет поучаствовать в перетягивании каната, игре в захват вражеского знамени, пострелять из лука и арбалета, понаблюдать за сражением богатырей. Также с 2 по 7 января на территории Свияжска будет проходить музыкально-игровая программа, а 1, 2 и 7 января - файер-шоу.

3 и 6 января на острове-граде пройдут рождественские колядки. Вместе с местными жителями гости Свияжска смогут принять участие в прогулке по улицам городка, обрядовом пении и плясках.

Великий Болгар

Посетить музей-заповедник в дни каникул стоит любителям истории. В программе «Новогодний калейдоскоп» заявлена театрализованная встреча-представление с участием таких персонажей, как Хан, Петр I и Екатерина II.

Татарстан купеческий

Любители старины также будут иметь прекрасную возможность окунуться в атмосферу купеческих городов России XIX века, посетив Елабугу и Чистополь. В первой гости смогут поучаствовать в «Зимних забавах купеческого города»: конкурсе на лепку лучшего снеговика, взятии снежной крепости, соревнованиях по русским и татарским народным играм. В Чистополе пройдут музыкально-поэтические встречи с участием ансамбля «Зеленый берег». И конечно, в обоих городах можно будет принять участие в купеческом чаепитии.

Новогодняя сказка

Для самых маленьких ярким событием станет посещение резиденции Кыш Бабая в Новом Кырлае с 3 декабря по 25 января. Здесь будет проходить программа с участием персонажей татарских сказок. Ребята также смогут покататься с горок и на лошадях, принять участие в разнообразных конкурсах и мастер-классах.