23 декабря в Приволжском районом суде начнется судебный процесс по уголовному делу в отношении 40-летней женщины, которая обвиняется в покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Инцидент произошел 25 августа 2016 года. По версии следствия, злоумышленница оставила пакет на ул. Сафиуллина, в котором находилась ее новорожденная дочь. Девочку обнаружил прохожий. Он передал ребенка в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где девочке оказали помощь.
Свою вину женщина признала в полном объеме. Суд начнется завтра.
Loading...