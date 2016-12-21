Вчера в селе Саклов Баш Сармановского района случился пожар в одном из домов, родителям и двум детям удалось спастись, третьему ребенку не удалось выбраться.

В момент, когда сработали пожарные извещатели, семья смотрела телевизор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Выход из дома был отрезан пламенем, пришлось эвакуироваться через оконный проем. Родителям удалось спасти двоих детей. 5-летнего мальчика не удалось найти во время пожара, позже его тело обнаружили огнеборцы. Дом сгорел полностью. По предварительной версии, причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.