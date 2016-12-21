Правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся.

Напомним, что в сети Интернет появилось видео, на котором два жителя Альметьевска греют ноги у Вечного огня. Ролик был опубликован в СМИ.



Молодые люди являются блогерами. Одному из них 27 лет, а другому 24. По словам мужчин, они просто снимали видео во время прогулки по городу, не имея никакого злого умысла. Правоохранительные органы дадут оценку действиям молодых людей. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, сообщает «Татар-информ».