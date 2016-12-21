Выплаты страховых возмещений (до 1 млн 400 тыс. руб.) клиентам Татфондбанка будут осуществляться с 26 декабря через отделения «Сбербанка», ВТБ 24 (ПАО), «Россельхозбанка», банка «ФК Открытие» и «Ак Барс» банка.

«Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) до 23 декабря 2016 года. Для получения возмещения вкладчику необходимо будет представить в банк-агент паспорт и заполнить заявление о выплате возмещения (бланки заявлений будут находиться в подразделениях банков-агентов)», - сообщает пресс-служба Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Графике работы банков-агентов в период новогодних каникул будет размещен на сайте АСВ не позднее 30 декабря.

АСВ оперативно реагирует на сложившиеся условия, отметил аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков. Эксперт отмечает единичность подобных случаев, передает ИА «Татар-информ».

«Выплаты компенсаций фактически начнутся мгновенно. По многим другим банкам раньше АСВ затягивало выплаты. Они начинались, как правило, через 2-3 месяца. Здесь же вероятно это сделано для того чтобы нормализовать ситуацию в банковской системе Татарстана», - рассказал Кочетков. Он отметил, что и банки-агенты были отобраны скорее всего с учетом их доступности клиенту и финансовой устойчивости.

По мнению руководителя ООО «Финам-Казань» Руслана Жукова, шансы на санацию Татфондбанка достаточно высоки. Он сказал, что временная администрация, вероятно, в ближайшее время проведет ревизию состояния банка и его активов, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

«Решение о назначении пяти банков агентами по страховым выплатам связано с необходимостью снять напряжение в регионе и региональном банковском секторе. Это позволит в более короткие сроки произвести выплату сумм вкладов частных лиц, в рамках страховой суммы. Татфондбанк располагает филиалами в разных городах страны, поэтому учитывалось не только общее количество клиентов, но и территориальная сеть банков-агентов», - отметил Жуков.

Клиентам банка, вклады которых не превышали 1,4 млн рублей, в этой ситуации беспокоиться не о чем, деньги они сохранят. «Индивидуальные предприниматели получат возмещение только путем перечисления причитающейся суммы на указанный счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Суммы свыше 1 400 000 рублей оформляются как требования кредитора к банку, заполненные вкладчиком в банке-агенте. Если вкладчик не согласен с суммой возмещения, то может написать заявление для передачи в АСВ с приложением копий документов, подтверждающих обоснованность требования вкладчика, отметил Жуков.

Также он сказал, что вкладчикам не стоит идти в Татфондбанк, так как он по предписанию регулятора просто не сможет удовлетворить их требования по выдаче денежных средств. Для получения сумм в рамках страхового лимита вкладчикам нужно обратиться в один из пяти представленных банков. «Юридическим лицам необходимо дождаться решения по судьбе банка. Пока этого решения нет и существует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, у них нет возможности получить свои средства», - рассказал Руслан Жуков.

Министр экономики РТ Артем Здунов встретился с инициативной группой предпринимателей, чьи счета оказались заблокированы в Татфондбанке. «Встреча прошла очень конструктивно. Мы сегодня думали о том, каким образом проблемы сгруппировать. На встрече было два банка. На многие вопросы удалось найти ответ», - заявил он.

«Мы с сегодняшнего дня создаем рабочую группу. Надо выплатить зарплату, заплатить налоги. У нас будут работать горячие линии. Наши фонды перейдут на другой режим работы. И, конечно, будет работа с банками-партнерами. Много вопросов было о возможности санации банка. Временную администрацию мы также будем привлекать на дальнейшие встречи», - рассказал министр. Также Артем Здунов отметил, что для решения вопросов рефинансирвоания будут привлечены банки-партнеры: «Ак Барс» и ВТБ-24. Ожидается, что средства будут предоставляться под ставку до 11 процентов годовых, передает ИА «Татар-информ».

Приоритетной задачей Артем Здунов назвал выплату заработных плат.