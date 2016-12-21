В СМИ появилась информация о пьяном водителе, который «гонял» по казанскому аэропорту.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел на парковку в зале ожидания, затем проехал через стеклянные двери и поехал через зал к другому выходу.

Инцидент случился вчера ближе к полночи. Водитель авто пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, в результате чего ему пришлось доехать до аэропорта. Там горе-водитель сначала заехал на парковку, где врезался в забор, а затем и вовсе выехал на взлетную полосу. Лихач был задержан.