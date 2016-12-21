18-20 декабря 2016 года в г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, состоялся семинар «Лесное законодательство Российской Федерации в современных экономических условиях», организованный Федеральным агентством лесного хозяйства.

Семинар собрал около 100 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представителей Департаментов лесного хозяйства по федеральным округам.

Мероприятие открыл Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова. В своем вступительном слове она определила круг задач и проблематику рассматриваемых вопросов. На семинаре прошло обсуждение таких тем, как обеспечение защиты прав и законных интересов Российской Федерации на землях лесного фонда, судебная практика, контроль за правовым регулированием, правовые аспекты организации и деятельности системы государственного управления лесами в Уральском федеральном округе.

Также была обсуждена судебная практика осуществления федерального государственного лесного надзора и взаимодействие с арендаторами лесных участков, деятельность пунктов приема и отгрузки древесины, опыт и проблемы привлечения к административной ответственности за правонарушения в области лесных отношений, а также порядок взыскания недоимки по договорам аренды лесных участков.