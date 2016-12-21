В Министерстве экономики состоялась встреча Артема Здунова с инициативной группой предпринимателей, счета которых оказались заморожены в Татфондбанке.

«Встреча прошла очень конструктивно. Мы сегодня думали о том, каким образом проблемы сгруппировать. На встрече было 2 банка. На многие вопросы удалось найти ответ», — заявил Артем Здунов сразу после окончания встречи с инициативной группой предпринимателей, чьи счета оказались заблокированы в Татфондбанке.



«Мы с сегодняшнего дня создаем рабочую группу. Надо выплатить зарплату, заплатить налоги. У нас будут работать горячие линии. Наши фонды перейдут на другой режим работы. И, конечно, будет работа с банками-партнерами. Много вопросов было о возможности санации банка. Временную администрацию мы также будем привлекать на дальнейшие встречи», — рассказал министр. Также Артем Здунов отметил, что для решения вопросов рефинансирвоания будут привлечены банки-партнеры: «Ак Барс» и ВТБ-24, ожидается, что средства будут предоставляться под ставку до 11 процентов годовых.

Приоритетной задачей Артем Здунов назвал выплату заработных плат. ИА «Татар-информ» готовит подробный материал об итогах встречи.