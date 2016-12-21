Решение о назначении пяти банков-агентов эксперт связывает с необходимостью снять напряжение и в более короткие сроки произвести выплату сумм вкладов.

Шансы на санацию Татфондбанка по-прежнему высоки, рассказал ИА «Татар-информ руководитель ООО «Финам-Казань» Руслан Жуков.

«Решение о назначении пяти банков агентами по страховым выплатам связано с необходимостью снять напряжение в регионе и региональном банковском секторе. Это позволит в более короткие сроки произвести выплату сумм вкладов частных лиц, в рамках страховой суммы. Татфондбанк располагает филиалами в разных городах страны, поэтому учитывалось не только общее количество клиентов, но и территориальная сеть банков-агентов. Скорее всего, часть банков-агентов будет отвечать за Казань и Татарстан, часть по выплатам региональным клиентам, ранее обслуживающимся в Татфондбанке. Ситуация не выглядит нетипичной», — отметил Жуков.

Руководитель ООО «Финам-Казань» рассказал, что, вероятно, временная администрация в ближайшее время проведет ревизию состояния банка и его активов, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе. «На мой взгляд, сохраняются высокие шансы на его санацию», — подчеркнул эксперт.

Клиентам банка, вклады которых не превышали 1,4 млн рублей, в этой ситуации беспокоиться не о чем, деньги они сохранят. «Индивидуальные предприниматели получат возмещение только путем перечисления причитающейся суммы на указанный счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Суммы свыше 1 400 000 рублей оформляются как требования кредитора к банку, заполненные вкладчиком в банке-агенте. Если вкладчик не согласен с суммой возмещения, то пусть напишет заявление для передачи в АСВ, с копиями документов, подтверждающих обоснованность требования вкладчика», — рассказал Жуков.

Также он отметил, что вкладчикам не стоит идти в Татфондбанк, так как он по предписанию регулятора просто не сможет удовлетворить их требования по выдаче денежных средств. В ближайшее время начнется выплата сумм в рамках страхового лимита. После этого вкладчикам нужно обратиться в один из пяти представленных банков для получения денежных средств. «Юридическим лицам необходимо дождаться решения по судьбе банка. Пока этого решения нет и существует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, у них нет возможности получить свои средства», — рассказал ИА «Татар-информ» Руслан Жуков.