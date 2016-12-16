Овен

Планируйте лишь то, что сможете выполнить. Будьте позитивно настроены в любом деле. В случае неудачи не переживайте, ведь в итоге получите бесценный опыт и хороший урок на будущее.

Хотя бы на время забудьте о делах, вспомните о личной жизни, и возможно, произойдет то, что вы так желали.

Телец

Считайтесь с мнением и желаниями других, поскольку только согласованное движение в одну сторону приведет к успеху. Перестаньте постоянно думать о прежних неудачах - и сразу станет легче. К тому же на помощь придет посторонний человек, который станет вам очень дорог.



Близнецы

Ваша повышенная работоспособность будет способствовать отличному настроению и самочувствию. На этой неделе вы сможете помочь человеку, который оказал вам неоценимую услугу, при этом не будьте чересчур навязчивы. Не исключено, что ваша излишняя предупредительность обернется против вас же.



Рак

Вполне вероятно, что на время вы потеряете контроль над какой-то сложной ситуацией. Не впадайте из-за этого в отчаяние, сохраняйте спокойствие и контролируйте свои эмоции. Попробуйте успокоиться и в любом положении найдите выгоду для себя. К концу недели все стабилизируется.



Лев

Сейчас вы во власти соблазнов - для вас это проверка на прочность. Поэтому главная задача - никому и ничему не верить, ведь не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Конечно, сделать правильный выбор очень сложно, важно при этом отказаться от желания доказать окружающим свою значимость.



Дева

В вашей жизни возможны изменения - откроются новые возможности и перспективы. Но произойдет это только в том случае, если поступившее вам предложение вы проанализируете с человеком, которому доверяете.

Лучше ценить то, что уже имеете, чем гнаться за призрачным счастьем.



Весы

Вы удачливы в делах. Однако ваша загруженность на работе может привести к напряженным отношениям с любимым, так как вам придется разрываться между делами и чувствами. Попробуйте убедить домашних немного потерпеть и дать вам время осуществить то, что вы задумали.



Скопион

Будьте позитивно настроены во всем, даже если дела пока идут вяло и проблемы накапливаются. Важно быть поближе к таким же оптимистам - и тогда вместе вы многое сможете осуществить.

В праздник взрыв эмоций вам не грозит, но будет много приятного в кругу близких и друзей.



Стрелец

Ваша инициатива сейчас, возможно, окажется не к месту, поэтому лучше быть в потоке, вместе со всеми в команде. В случае деловой неудачи не стоит вставать в позу. А вот уступив, наверняка окажетесь в выигрыше. Новогодние хлопоты опустошат ваш кошелек, но прибавят настроения и оптимизма.



Козерог

Звезды помогут вам в решении старых дел, поэтому постарайтесь сделать их именно в конце года, так как в начале нового предпосылок для их реализации, скорее всего, не будет. Более того, в случае удачи вам удастся закрепить успех. Воздержитесь от обещаний, чтобы не испортить отношения с домашними.



Водолей

Вы долго откладывали решение неприятной для вас проблемы. Но больше тянуть нельзя. Поскольку в одиночку вы вряд ли справитесь, обратитесь к родственникам. При этом подумайте, может быть, лучше чего-то вообще не делать?.. Возможен упадок сил, но временный.



Рыбы

На работе старайтесь держаться обособленно и не вступать в полемику, особенно если почувствуете неискренность коллег. А сказать правду прямо в лицо вы не решитесь. Будьте благодарны звездам за то хорошее, что сейчас имеете, не рискуйте и не искушайте судьбу. Самочувствие вас не подведет.











