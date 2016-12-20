Совсем скоро наступят долгожданные новогодние праздники. Помимо украшения елки, покупки подарков мы все будем заниматься приготовлением любимых блюд для праздничного застолья.

За 9 месяцев этого года в Татарстане было зарегистрировано 940 случаев пищевых отравлений, связанных с неправильным хранением дома пищевых продуктов или их неправильным приготовлением. А ведь впереди длинные выходные, когда приготовленные блюда мы доедаем целую неделю, что и становится причиной многочисленных пищевых отравлений.

Чтобы праздник не закончился больничной койкой, необходимо следить за тем, что будет попадать в продуктовую корзину и на праздничный стол. О том, как обезопасить себя от возможных пищевых отравлений, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

- Чтобы не заболеть в праздничные дни, мы рекомендуем готовить салаты, изделия из рубленого мяса, холодец, студень, заливное в домашних условиях и в небольшом количестве. В этом случае вам не придется хранить остатки блюд более суток, - отметила Марина Патяшина. - А готовые (особенно скоропортящиеся) продукты покупайте в проверенных местах. При приобретении готовой пищи в магазинах обратите внимание не только на время изготовления продукта и срок годности, но и на условия хранения. Зачастую люди определяют годность продукта, долго хранящегося в холодильнике, по его органолептическим свойствам - по вкусу, цвету, запаху. Однако они не всегда свидетельствуют о безопасности продукта.

Отдельно глава ведомства остановилась на правильной технологии приготовления блюд:

- При нарушении технологии приготовления блюд в них накапливаются токсины различных микроорганизмов. Вы рискуете своим здоровьем. Рискуете заболеть сальмонеллезом, иерсиниозом, когда обрабатываете сырую и готовую продукцию на одном столе, на одной доске, одним ножом. Тем самым происходит загрязнение готового блюда возбудителями инфекционных заболеваний. Например, возбудитель сальмонеллеза может быть на продукции птицеводства, возбудитель иерсиниоза - на сырой моркови или на других сырых неочищенных и немытых овощах. Хочу еще раз напомнить о простых, но эффективных мерах профилактики пищевых отравлений. Перед приготовлением блюда необходимо мыть руки. В процессе готовки для сырой и готовой продукции нужно использовать отдельные разделочные доски и ножи. Кроме того, нельзя хранить на одной полке сырые продукты и приготовленные блюда.