Страшилками люди пугали друг друга всегда. Только если раньше это были сказки, потом их стали именовать слухами, то сейчас страшилки перебрались в соцсети и мессенджеры. В последние месяцы самые популярные на просторах интернета - про зараженные ВИЧ-инфицированной кровью бананы.

Суть сообщения, которое рассылается через знакомых и друзей, в том, что в Россию из заморских стран привозят зараженные бананы. Какие-то злоумышленники перед отправкой якобы накачивают их кровью ВИЧ-инфицированных больных. Судя по распространяемой информации, съев эти бананы, можно заразиться грозной болезнью.

Грамотный человек, прочитав это сообщение, только посмеется над его откровенной нелепостью. Не беря во внимание медицинскую сторону, попробуйте себе представить, как некто прокалывает шприцом тонну бананов. А экспортируют к нам обезьянью радость сотнями тысяч тонн! Это ж сколько людей должны заниматься подобной операцией и сколько литров крови несчастных необходимо?!

Глупо, скажете вы. И будете, несомненно, правы. Но есть ведь среди нас те, кто ведутся на эту безграмотную утку. Мало того, люди начинают рассылать подобные сообщения своим родным, друзьям, знакомым, создавая панику. А надо бы всего лишь включить логику или заглянуть в медицинскую энциклопедию в том же самом интернете.

Мы в свою очередь обратились к компетентным специалистам - в Управление Роспотребнадзора по РТ. И вот какой ответ получили.

- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) живет и размножается только в организме человека, - сообщает начальник отдела документационного обеспечения деятельности кандидат медицинских наук Миляуша Замалиева. - Заразными являются кровь, сперма, секрет влагалища, грудное молоко. Вирус ВИЧ неустойчив во внешней среде, быстро погибает вне организма человека и через продукты питания не передается. Пути передачи ВИЧ-инфекции: половой, парентеральный (через зараженную кровь). Это происходит при попадании зараженной крови в организм человека. Чаще всего это случается при использовании нестерильных инструментов для инъекций наркотиков. Третий путь - вертикальный (от матери ребенку). ВИЧ-инфицированная мать может передать вирус своему ребенку во время беременности, родов, через грудное молоко.

По словам специалистов, вирус иммунодефицита гибнет на открытом воздухе через несколько минут. В концентрациях, в сотни раз превышающих природные, и в условии нахождения зараженной крови в закрытой емкости инфекция может жить от одного до трех дней.