Мне 51 год, я работаю и ухаживаю за сестрой (46 лет, инвалид с детства). Хочу взять над ней опекунство. Могу ли я выйти на пенсию досрочно и продолжать официально работать?

Людмила Анатольевна

Уважаемая Людмила Анатольевна, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет. Страховая пенсия по старости назначается с уменьшением пенсионного возраста на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности. Уход за инвалидом с детства и опека над ним после достижения 8-летнего возраста не дают права на досрочное назначение пенсии. Периоды ухода, осуществляемые трудоспособным неработающим лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитываются в продолжительность страхового стажа.

Кроме того, неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, полагаются ежемесячные выплаты в размере 5500 рублей, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата - 1200 рублей. Ухаживающее лицо должно являться трудоспособным и не осуществлять трудовую деятельность, а также не должно получать пенсию и являться получателем пособия по безработице. Для получения более подробной консультации рекомендуем вам обратиться в управление ПФР по месту жительства вашей сестры, являющейся инвалидом с детства.