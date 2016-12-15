Нам с мужем назначена пенсия по инвалидности, но на нашем иждивении находится дочь-студентка, обучающаяся очно. Имеем ли мы право на повышенную пенсию?

Тимофеевы



Как ответили нам в Отделении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, право на повышенный фиксированный размер страховой пенсии имеют пенсионеры по старости и инвалидности. Размер надбавки за одного иждивенца с 1 февраля 2016 года составляет 1519 рублей 64 копейки.

Возраст студента должен быть не более 23 лет, студент может обучаться на очной форме в образовательных организациях всех типов и видов, независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования. Это касается образовательных организаций, расположенных в Российской Федерации, а также за ее пределами, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ.

В справке от учебного заведения должна содержаться следующая информация: угловой штамп образовательного учреждения, дата и регистрационный номер; наименование, статус образовательного учреждения; обучение на очной форме; срок обучения (начало и окончание); Ф. И. О обучающегося полностью; основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение); печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.

Если студент находится в академическом отпуске, родители также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. Исключением являются отпуска, связанные с прохождением срочной военной службы по призыву.

При отчислении студента или его переводе на иную форму обучения фиксированная выплата к страховой пенсии его родителям прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо в течение трех дней сообщить в Пенсионный фонд по месту жительства об изменении статуса обучающегося.