Скажите, можно ли сделать перерасчет пенсии по потере кормильца, чтобы пенсия стала побольше?

Зульфия



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, изменение пенсионной выплаты в данном случае возможно при увеличении суммы взносов на страховую пенсию умершего кормильца, не учтенных ранее при назначении и определении величины индивидуального коэффициента. Такой перерасчет проводится один раз с 1 августа следующего за назначением года.

Некоторые особенности связаны с перерасчетом пенсии детям:

- потерявшим обоих родителей перерасчет производится с учетом результата сложения индивидуальных коэффициентов каждого из умерших родителей, не учтенных по состоянию на день их смерти;

- потерявшим мать, являющуюся их единственным родителем, перерасчет производится с учетом двойного размера индивидуального коэффициента, не учтенного по состоянию на день ее смерти.