Традиция одаривать под Новый год друзей, близких и коллег настолько прочно вошла в привычку российского народа, что, пожалуй, никакими экономическими кризисами ее не искоренить. Когда же еще, как не в этот праздник, можно побывать в роли Деда Мороза и порадовать свое окружение большими и маленькими подарками и сюрпризами?

По мнению самих одариваемых, главное - не цена подарка, а эмоции, которые он приносит. Но если детей удивить несложно - достаточно прислушаться к их детской мечте и купить ее воплощение в магазине игрушек, то чтобы угодить взрослым членам семьи и коллегам, придется постараться.



Техники много не бывает.



В век электронных гаджетов ни для кого не секрет, что лидирующие позиции среди подарков занимают современные модели мобильных телефонов, планшеты, ноутбуки, а также все, что связано с компьютером и электроникой. Этим можно порадовать любого пользователя интернета. Меломаны, скорее всего, мечтают о наушниках с хорошей передачей звука, игроманы - о специальной игровой мышке, руле для компьютерных игр, новой версии любимой игры или радиоуправляемой игрушке. Мужчина-коллега наверняка оценит USB-подставку под чашку, подогревающую напиток, чтобы не остыл. Бизнесмен или спортсмен - «умное» радио или часы, будильник, который отслеживает дыхание и состояние здоровья.

Автомобилист обрадуется навигатору и видеорегистратору, если таковыми он еще не успел обзавестись. Чайник или кофеварка, работающие от прикуривателя, тоже ему не помешают. Вариантов удивить кого-либо современной техникой много, главное - знать об интересах и предпочтениях друга, коллеги или родственника.

Судя по отзывам в интернете, современная бытовая техника, призванная упрощать нашу жизнь, также пользуется популярностью на Новый год. Причем робот-пылесос, подаренный жене на праздник, принесет пользу не только супруге. Так что можно смело дарить блендеры, мультиварки, кофемолки, миксеры, любую технику для быстрой уборки в машине - все то, что экономит наше время. Лишь бы дамы не обиделись на подарок, предположив, что мужчины представляют их только в роли домохозяйки... Правда, некоторые женщины признаются, что не прочь получить в подарок набор хорошей посуды, тем более, если выбран он будет совместно.



Духи или Косметика?



Наверное, нет такой женщины, которая не обрадовалась бы хорошей косметике, любимым духам или украшениям. Хотя у мужчин на этот счет свой взгляд. По словам одного моего знакомого, из всех новогодних подарков его жену больше всего поразил букет из конфет, а также коллекционные елочные игрушки. Мою подругу растрогал романтический ужин, приготовленный ее супругом, и сертификат в спа-салон на двоих. Кстати, подарочные сертификаты очень выручают тех, кто хотя бы немного в курсе хобби и увлечений одариваемого. Сейчас в городе можно приобрести сертификаты, дающие возможность не только совершить покупки, но и спрыгнуть с парашютом, сыграть в пейнтбол, съездить на экскурсию в город мечты, обучиться искусству визажа, выучить иностранный язык. Фантазия безгранична!



Дарим здоровье.



Да-да, вы не ошиблись - сейчас это стало возможным. И все это благодаря подарочным сертификатам на медицинские услуги и косметические процедуры в специализированных медицинских центрах и салонах красоты. Удобство в том, что тот, кому предназначается подарок, сам может выбрать то, что для него актуально в настоящее время. Например, в салонах оптики с помощью такого сертификата можно проверить зрение, заказать понравившуюся оправу или приобрести футляр для очков.

Самодельные подарки.

Вот уже несколько лет по праву пользуются популярностью и подарки hand made, то есть сделанные своими руками. Смастерить можно даже простые магнитики на холодильник. Представьте, как будет красоваться на вашем холодильнике магнит с символом года Петухом, выполненным в технике декупажа. Если верить приметам, он будет оберегать хозяев дома и принесет в их дом благополучие и богатство.

В рождественских фильмах то и дело фигурирует стеклянный шар с падающим снегом, который вполне можно сделать самостоятельно. А шарф, свитер или шапочка, связанные своими руками, еще долго будут хранить тепло ваших рук. Если же совсем нет времени на большую вещь, можно связать оригинальную «одежку» для кружки. В качестве подарка может быть и самодельное декоративное панно, шкатулка для мелочей или ключница, оригинальная вышивка, картина или портрет.

Вкусные подарки.

Пожалуй, уже никого не удивишь сладкими наборами в мягких игрушках или фруктовой корзиной с шампанским. Зато дети будут в восторге от новогоднего печенья, которое можно выпечь как вместе с ними, так и без них. Пусть выпечка будет необычной формы, например, в виде елочек, снежинок, зверюшек, украшенных глазурью, присыпкой и съедобными бусинками. Можно упаковать каждое печеньице в бумажку с шуточным пожеланием или предсказанием. С таким печеньем вечер обещает быть интригующим. Коллеги наверняка оценят набор высококлассного чая, повышающего настроение и работоспособность. Гурманы будут рады подарочному набору традиционного и экзотического соуса.

Оригинальность в почете.

А впрочем, что вам мешает преподнести такие оригинальные подарки, как плед с рукавами для любителя посиделок на диване с чашечкой кофе или бамбуковый столик для ванны для любителя релаксировать? Главное - отказаться от банальности. Чтобы не получилось, как в том анекдоте: «Жена пообещала подарок на 23 Февраля. Прямо не хватает терпения узнать, какого цвета в этом году будут носки!» Как рассказали по секрету сами мужчины, альтернативой носкам может быть и настольная игра для совместных вечеров, и ланч-бокс для домашних обедов и бутербродов, и стильный кожаный ремень или бумажник, и термобелье, и любимый парфюм.