Лифт - в коттедж! Мороженое - горячее! А директор - без отпуска…

Примечательный штрих - знакомясь с белорусами, даже с руководителями самого высокого уровня, убеждаешься в том, что их национальной чертой является скромность. Здесь не принято хвалиться своим статусом, выставлять напоказ материальные ценности. Один из руководителей предприятия в ответ на наш вопрос «На какой машине вы ездите?» назвал бюджетную модель «Рено». Когда же мы поинтересовались, где он проводит отпуск, то пожал плечами и сказал с юмором:





- Что может быть лучше дома? Разложил с мужиками закуску на капоте автомобиля - вот он самый что ни на есть настоящий отдых.

На частном предприятии «Технолит» в Могилеве хозяин завода и его директор - одно и то же лицо. Александр Бодяко 20 лет назад будучи молодым инженером придумал новый метод литья деталей. В итоге продукция завода - комплектующие и запасные части к автотракторной, дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной, строительной технике - востребована от Брянска до Владивостока. Среди 200 партнеров «Технолита» в России и КАМАЗ.

На заводе работает около 220 человек. Класс их работы характеризует тот факт, что продукция «Технолита» нигде в России не проходит входной контроль. Директор с гордостью говорит:

- Мы гарантируем, что наши изделия могут сразу идти на сборку.

На заводе хорошая зарплата, полный соцпакет, беспроцентные кредиты на жилье, горячее питание с 50-процентной скидкой. Конечно, работать с таким руководителем непросто. Например, в свое время Бодяко жестко требовал, чтобы каждый работник мыл после себя раковину. С большим трудом народ перестроился. Зато теперь на рабочих местах и в корпусах чистота! Директор так увлечен работой, что, по его собственному признанию, 12 лет не был в отпуске.

- Ежедневно работаю по двенадцать часов. Не понимаю, что можно успеть за восемь? - говорит он о своем рабочем графике.

В итоге завод ежемесячно получает хорошую прибыль. В 2010 году Бодяко был удостоен Госпремии в области науки и техники. Успешный директор не скрывает, что хранит советский партбилет и считает развал Советского Союза большой ошибкой.

- Огромный рынок мы отдали кому-то, - с горечью констатирует он, - пустили туда всех, а нас самих туда сегодня не пускают. То, что СССР развалился без крови, - наше счастье, но то, что стали нищими, - большое несчастье.

А еще белорусский директор очень жалеет, что разговоры политиков об объединении МАЗа и КАМАЗа так ничем и не закончились…

Описать все объекты (а их два десятка), которые мы посетили, не позволяет формат газеты. Вот лишь самые яркие штрихи к увиденному в Могилевской области.

Экскурсия в ОАО «Могилевлифтмаш» познакомила нас с производством известного на всю Россию бренда. Представьте себе, даже коттеджный лифт есть в производственной линейке прославленного предприятия, насчитывающей 120 базовых моделей лифтов: пассажирские, грузовые, больничные - всего не перечесть.

В гостях у «Бабушкиной крынки» (так называется могилевская молочная компания) впервые в жизни довелось попробовать горячее мороженое! Это когда мороженое взбили, сложили в вафельные стаканчики, но еще не заморозили. Вкус словами не передать - изумительный! Спасибо за радушный прием гендиректору Игорю Конончуку. Продукция его компании, а это более 300 наименований - майонез, кефир, сметана, творог, йогурт, сливки, масло сливочное, мороженое, сыр, востребована на российском рынке. В Татарстане, кстати, белорусский сыр пользуется спросом.

Зачем туристу огурец?

В Шклове, небольшом райцентре, где всего 17 тыс. жителей, нам показали памятник его величеству… Огурцу! Это улыбчивый человечек в пиджачке, галстуке-бабочке, на голове шапка-листик, в одной руке корзинка с огурцами, в другой огуречный цветочек. Оказалось, Шклов - столица огурцов Беларуси. Выращивают их со Средних веков, солят и везут фурами во многие города республики. Хозяева огурцов нас встретили песнями и солеными хрустящими огурчиками. Как водится, фото на память. А еще можно потереть разные части Огурца для того, чтобы появилось счастье, а также любовь и деньги… Туристы верят - желания сбываются.





Недалеко от шкловского Огурца расположен еще один замечательный памятник - советскому актеру Петру Алейникову, уроженцу Шкловского района. Актер стал сверхпопулярным после культового для советских зрителей фильма «Трактористы», где он сыграл роль Савки. Памятник сделали под стать этому талантливому озорному актеру, он как будто исполняет песню «Здравствуй, милая моя!» Сколько радости излучали журналисты, рассматривавшие необычные памятники! И в голову пришла мысль: «Хорошо бы в Татарстане поставить памятник актеру Раднэру Муратову, блистательно исполнившему роль Василия Алибабаевича в популярном фильме «Джентльмены удачи». А сколько у нас районов, славящихся своей сельхозпродукцией! Почему бы нам не увековечить кормилицу-картошку?»

Вот вся журналистская братия чуть не выпрыгнула из автобуса, когда мы в Бобруйске проехали мимо еще одного необычного памятника - Шуре Балаганову, герою романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. До чего сметливы белорусы! Увековечили отрывок из романа, где Бобруйск упомянут как высококультурный город, куда стремились дети лейтенанта Шмидта.

А ведь кто только не описывал Казань в литературе! К таким объектам, если их создать, «не зарастет народная тропа». Только представьте себе, сколько улыбок вызовет у туристов фраза-цитата к памятнику Раднэру Муратову: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет - совсем мертвый будешь».

«В хоккей играют настоящие мужчины»

А еще в Республике Беларуси курс на то, чтобы новые поколения белорусов росли крепкими и здоровыми. Для этого в райцентрах открывают спортивные сооружения - дворцы, стадионы, бассейны.

Пример вся республика берет со своего президента. Александр Лукашенко на пресс-конференции так и сказал:



- Я каждый день два часа занимаюсь спортом. Каждый мужик должен заниматься, особенно президент.

Батька лично приехал в Шклов на открытие огромной ледовой арены, включающей в себя зал силовой подготовки, тренажерный и хореографический залы, сауну с мини-бассейном, лыжно-роллерную трассу. Он сыграл в хоккей да еще забросил три шайбы!



- Мы продули со счетом 13:4 президентской команде, - сообщил нам на пресс-конференции глава Могилевский области Владимир Доманевский. Это его команда играла с командой президента.

Кстати, председатель Могилевского облисполкома озвучил цифры регионального сотрудничества - продукция могилевских производителей реализуется в 88 регионах России.

- Мы не должны забывать о нашей совместной истории, культуре, активнее сотрудничать в сфере образования, медицины, туризма, - подчеркнул Владимир Доманевский.

Масса впечатлений от встречи с теми, кто работает в аграрном секторе Беларуси. В агрогородке «Александрия» в огромном молочно-товарном комплексе мы увидели одного человека - начальницу, и она строго потребовала не подходить к ее мычащим подопечным, а их у нее 470 голов. Оказалось, дойка коров идет круглосуточно при помощи роботов, которые обслуживают два человека. Робот не просто доит корову, он сортирует молоко по качеству и бракует, если у коровы мастит.

В агрогородке мы посетили среднюю школу и музей класса, в котором учился когда-то Александр Лукашенко. Здесь педагоги проводят патриотические уроки, рассказывая ученикам о выдающемся земляке. Урок поучителен. В скромном помещении - печка, деревянные парты, на президентской - чернильница-непроливайка, перо. Подумать только, вот так - «от сохи», рвануть в президенты! Это очень вдохновляет молодежь на большие цели, которые должны быть в жизни.

Сизиф по-белорусски

Достигать успехов белорусам помогает еще одна их национальная черта - трудолюбие. В чем можно убедиться, посетив крестьянское (фермерское) хозяйство «Диана» в Шкловском районе. Представьте себе, на въезде туда установлена фигура Сизифа, упорно вкатывающего тяжелый камень на гору. Очень символично для любого сельского труженика, денно и нощно занятого тяжелым трудом.





Хозяйство создано в 1991 году членами одной семьи во главе с Владимиром Малиновским. На 1,5 тыс. гектаров здесь 40 человек занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масленичных культур и их семян. Знаменита же «Диана» бульбой - она производит 70% валового сбора картофеля в районе. Современное картофелехранилище на 12 тыс. тонн позволяет снабжать картошкой не только белорусов, но и россиян. У белорусского Сизифа в отличие от мифологического результаты труда впечатлят кого угодно.

Где писатель Константин Симонов оставил свое сердце?

В отличие от иных регионов нашей некогда единой страны СССР, где сносят памятники героям Великой Отечественной войны, в Беларуси открывают новые, потому что отношение к событиям того времени у белорусов святое. 9 мая 1995 года был открыт мемориальный комплекс «Буйничское поле» с целью увековечения подвига всех защитников Могилева. Здесь участники пресс-тура возложили цветы. О героизме защитников этого края всему миру поведал наш коллега - военный журналист, известный писатель Константин Симонов. Позже его впечатления от боев на Буйничском поле легли в основу знаменитых романов «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются». Именно на Буйничском поле знаменитый советский писатель завещал развеять свой прах после смерти: так дорого и памятно было ему это место. Там, где состоялась траурная церемония, установлен древний ледниковый валун весом 15 тонн, на котором выбили автограф Константина Симонова и надпись: «К.М.Симонов, 1915 - 1979. Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».

Оптимизация с человеческим лицом

В России на белорусских шинах ездят грузовые машины, сельхозтехника, общественный транспорт. В Бобруйске мы побывали на экскурсии в ОАО «Белшина» - это крупнейший мировой производитель в шинной отрасли. Продукция его поставляется в 55 стран мира.

Посетили и старейшее предприятие кондитерской отрасли Беларуси «Красный пищевик». Это царство зефира, мармелада, халвы, ириса, драже, конфет - всего 150 разновидностей всяких вкусностей. Вся продукция из натурального сырья.





Экспортируется не только в Россию, но и в Прибалтику, Германию, Израиль, Польшу, Чехию, Монголию и даже в США. На предприятии работают 1000 человек, из них 800 - женщины, 140 постоянно находятся в декретном отпуске. На «Красном пищевике» хорошая зарплата - 450 долларов плюс соцпакет. Чтобы попасть сюда на работу, надо пройти через большой конкурс. Директор Сергей Анюховский на вопрос журналистов «Куда денете женщин, высвобождаемых от ручных операций там, где запускается автоматика?» ответил, что увольнять людей не придется. И добавил: «Да нам и не позволят. Работа найдется».

