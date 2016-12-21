Одна моя знакомая каждого праздника, будь то 8 Марта или Новый год, ждет с замиранием сердца. И не потому, что находится в предвкушении подарков или радостных сюрпризов. Любой праздник заканчивается длительным запоем ее мужа. То, что супруг болен алкоголизмом, в семье предпочитают замалчивать. Очень стыдно, говорят родственники…



С алкоголиками в нашей стране боролись всегда. Во время всего периода существования СССР попытки борьбы с пьянством предпринимались неоднократно. В памяти у большинства антиалкогольная кампания конца 80-х, начавшаяся с приходом Михаила Горбачева к власти. Кто-то ищет корень пьянства в генетике, мол, у алкоголиков рождаются алкоголики, кто-то видит причину в «боевых 100 граммах» для поднятия духа во время Великой Отечественной войны, когда к алкоголю приобщали большую часть мужского населения.

Рассуждать можно сколько угодно, но ближайшему окружению алкоголика от этого лучше не становится. «Дни запоя мужа можно смело вычеркивать из своей жизни, - признается подруга. - А вот когда он трезвый… И заботливый, и любящий, и внимательный, и по дому все делает - ну прямо ангел! Уйти от него не могу, все же у нас двое детей. А как уговорить на лечение, не знаю. Пыталась с ним разговаривать на эту тему. Оказывается, он себя и алкоголиком-то не считает…»

Что делать, если самый близкий человек страдает алкоголизмом? Об этом наш разговор с заместителем главного врача Республиканского наркодиспансера Ильдаром Тазетдиновым.



- Действительно, некоторые алкоголезависимые не признаются в своем пагубном пристрастии, считая себя вполне здоровыми людьми. По статистике, до 30% страдающих алкоголизмом не считают себя алкоголиками, - говорит Ильдар Тазетдинов. - Конечно же, ближайшее окружение знает, что это не так: за одной рюмкой последует вторая, третья… Выйти из этого состояния самому бывает очень сложно. Причем если в первые годы «светлые промежутки» трезвости могут составлять до нескольких месяцев, то со временем они становятся все меньше и меньше. Страдающие алкоголизмом однозначно нуждаются в профессиональной помощи наркологов. Семья может только подтолкнуть их к решению начать лечение. Тем более что пройти лечение в государственной наркологической службе можно как бесплатно, на бюджетной основе, так и платно, на анонимной.



- Ильдар Валеевич, когда лучше начать лечение?

- Лучше всего смотивировать алкоголика на лечение, когда он находится в состоянии абстиненции, похмельного синдрома. Обычно это случается утром. Люди в таком состоянии очень внушаемы. К тому же как наказание за вчерашнюю попойку дают о себе знать головные боли, учащенное сердцебиение, неврологические проявления, появляется страх смерти. Если человека в таком состоянии обильно поить чаем с лимоном, морсом, минеральной водой, то можно остановить дальнейший запой. А потом родственникам надо попытаться всеми способами уговорить страдающего алкоголизмом пройти курс лечения. Сроки лечения индивидуальны, зависят от возраста, особенностей личности и даже от пола.



- Правда, что после лечения можно избавиться от алкоголизма на всю жизнь?

- Один мой знакомый не пил 18 лет. Женив сына, выпил рюмочку и ушел в запой. Другой пример - мужчина не пил долгое время, на празднике его угостили шампанским - и пошло-поехало, контроль над количеством выпитого спиртного исчез. Поэтому самое страшное для пьющего человека - это первая рюмка, которая выступает провоцирующим фактором. Неважно, что выпьет алкоголик - пиво, вино или водку. Остановиться порой бывает невозможно. Да и в компаниях таких людей часто берут на слабо: «Ты что, не пацан, что ли? Все пьют, и ты выпей!» Тут главное - суметь тактично отказать.



- От некоторых можно услышать: пью из-за жены… Неужели жены виноваты в алкоголизме?

- В семьях алкоголиков, как бы банально это ни звучало, чаще всего провокацией занимаются жены. Один мой пациент рассказал: «Я уже 8 лет не пью. И вдруг жена мне однажды сказала, чтобы я сегодня не пил. И вот иду мимо магазина, а у меня в подсознании: «Пей, пей, пей…» Подсознание ведь не услышало отрицательную частицу. Зашел я в магазин, взял бутылочку пива. Выпил. Потом захотелось чего-то покрепче, так и ушел в запой». К тому же женщинам в таких семьях бывает выгоднее контролировать финансы, управлять мужем.



- Многим женщинам стыдно признаться, что их муж - пьяница.

- Слова «алкоголик» в нашей стране боятся. На Западе публичные люди открыто признаются: да, мой муж - алкоголик, проходит лечение в клинике. Это для них нормальное явление. У нас многие стесняются, замалчивают проблему, тем самым упуская драгоценное время, необходимое для лечения больного.



- Пьянку оправдывают стрессом, безработицей, неудачами в профессиональной и личной жизни…

- Для алкоголезависимого спиртное - это легкий способ выйти из любой стрессовой ситуации. В то время как другие люди снимают стресс, занимаясь в тренажерном зале, плавая в бассейне, бегая по дорожкам в парке, рисуя картины, алкоголик видит спасение на дне стакана. Позиция родственников по отношению к нему должна быть жесткой. Надо поставить условия: или живи с бутылкой, или с нами! По-другому: или ты лечишься, или мы с таким человеком жить не будем. Изоляция - одна из форм лечения болезни. При этом родственники должны быть в одной команде и вместе убеждать больного пройти лечение. Главное - донести до человека, страдающего алкоголизмом, что сохранить все самое ценное в жизни, будь то близкое окружение или материальные ценности, в его силах, это зависит только от него. Конечно, в данной ситуации необходима и огромная психологическая помощь родственникам, которые, живя рядом с таким человеком, становятся созависимыми. Все это они могут получить в группах взаимопомощи Ал-Анон. Кроме того, я всегда говорю: надо работать с трезвой частью наших пациентов!