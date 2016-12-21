В республиканской акции «Подари подписку - 2017» приняла участие художественный руководитель камерного оркестра «Новая музыка», заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова.

Она оформила полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости» для своей семьи.

- Я считаю, что необходимо выписывать газеты. В нашей республике множество изданий. В них работает большое количество художников, фотокорреспондентов, авторов. Хотелось бы знать, о чем они пишут. Кроме того, лично для меня подписка - это традиция. Я помню, как в детстве мы всегда бежали к почтовому ящику, чтобы найти там заветные газеты. И сейчас, приходя домой, хочется открывать ящик и вспоминать свое детство. Это же здорово! Поэтому я всех призываю выписывать газеты. «Казанские ведомости» - это издание о городе, в котором мы живем. На страницах газеты много полезной, нужной информации. Будем всей семьей читать «КВ»!