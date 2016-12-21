Поддержать республиканскую акцию «Подари подписку - 2017», оформив подписку на нашу газету для Нурлатского детского дома в Зеленодольском районе, решил и директор ООО «УК ЖКХ Московского района г. Казани» Олег Калимов.



Наша редакция сотрудничает с этой управляющей компанией давно. Как признался Олег Викторович, городские новости он узнает из «Казанских ведомостей», газету с удовольствием читают сотрудники компании. Особенно внимательно Олег

Калимов относится к жалобам населения своего района на страницах издания относительно ЖКХ. И сразу же после прочтения поручает исполнителям принять меры для решения вопроса. Было бы замечательно, если бы этот положительный опыт переняли и другие директора управляющих компаний.