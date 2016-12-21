Несколько дней осталось до завершения республиканской акции «Подари подписку - 2017».

В ней приняли участие депутаты Госсовета РТ, Казанской городской Думы, общественные деятели, руководители благотворительных фондов, социальных учреждений республики, а также различных предприятий.

В Департаменте торговых центров UD Group тоже решили поддержать республиканскую акцию. Рассказывает директор департамента Валентина Сахабеева:

- Наша компания очень благодарна редакции за возможность участия в акции «Подари подписку - 2017». Идея буквально выхватила нас из бесконечной вереницы дел и предложила обратить внимание на очень важные вещи! Рады, что благодаря нашему совместному доброму делу «Казанские ведомости» будут читать в Тетюшском, Федоровском, Муслюмовском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальном доме «Ветеран» и доме-интернате Азнакаевского района. В своей организации мы ценим и любим издание за высокопрофессиональную и объективную информацию. Искренне надеемся, что подопечным и работникам этих социальных учреждений «Казанские ведомости» помогут чувствовать себя на связи с городом и обществом.