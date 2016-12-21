В Татарстане продолжается подписная кампания на первое полугодие 2017 года. С каждым днем становится все больше людей, пожелавших принять участие в акции «Подари подписку - 2017».

Известные люди республики и обычные жители оформляют для социальных учреждений благотворительную подписку.

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог высшей категории Елена Юнусова также решила принять участие в доброй акции и подарила полугодовую подписку на «Казанские ведомости» пансионату для ветеранов войны и труда города Набережные Челны:

- Из печатных изданий - в первую очередь газет - мы получаем много ценной и интересной информации, которая помогает нам в обыденной жизни. Чтение газет необходимо всем - от школьников до пенсионеров. Но особенно трепетно к этому относятся люди старшего поколения. Многие бабушки, дедушки вырезают рецепты блюд, полезные советы, к примеру, по профилактике различных заболеваний, по первой помощи в экстремальных ситуациях и бережно хранят эти материалы.

Они любят печатное слово, они к нему привыкли и доверяют ему больше всего. К сожалению, не все из них могут позволить себе подписку на газеты. Поэтому мы должны помочь, чтобы у них появилась возможность читать печатные издания.

Мы сами с удовольствием всей семьей читаем «Казанские ведомости». Газета отличается светлой, доброй, семейной направленностью. В ней представлены актуальные новости города, республики, компетентный анализ специалистов по социальным проблемам в различных областях и всегда позитивная «Санта-Барбара» по-казански». После прочтения «Казанских ведомостей» не остается негативных мыслей и эмоций. Я хочу подарить частичку добра ветеранам войны и труда, а также поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть он принесет вам бесконечное множество счастливых дней, здоровье и душевный комфорт.