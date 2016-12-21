Лишь на 5% казанских вывесок используются в написании два государственных языка: русский и татарский. Руководитель отдела этнологических исследований Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ Гульнара Габдрахманова рассказала «КВ», как в городе работает закон о двуязычии.



Паритетность в использовании языков



- В рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков в РТ и других языков в РТ на 2014 - 2020 годы» мы провели комплексное исследование языкового ландшафта Татарстана. Так, изучили, насколько используются государственные языки в сфере рекламы и потребительских услуг в Казани и других городах республики. Для нас было важно узнать, каким образом используются языки и в каком соотношении друг с другом. Мы ведь все обычные граждане, и нам на глаза постоянно попадаются самые разные вывески. Это могут быть названия аптек, магазинов, кафе, учреждений государственных органов власти, реклама, граффити. Особое внимание мы также уделили объявлениям, которые вешают люди на столбах и подъездах. Для проведения исследования были выбраны две центральные улицы - Баумана и Кремлевская, а также несколько периферийных, расположенных в каждом из спальных районов города: Сафиуллина, Горсоветская, Краснококшайская, Зорге, Космонавтов и Мира. Фотографировали все знаки, попадающиеся нам на глаза на выбранных участках. Интересно было узнать, насколько используются языки федеральными и республиканскими органами власти, а также предпринимателями и жителями столицы Татарстана.



- И каковы результаты исследования?

- Когда проанализировали, оказалось, что в Казани лишь в 5 процентах случаев наблюдается соблюдение закона о двуязычии, то есть вся информация написана одновременно на татарском и русском языках. В основном вывески на двух языках используют органы власти и управления. Это, конечно же, официальные надписи, то есть вывески с названиями учреждений. При этом республиканские органы управления активнее используют два языка, нежели федеральные. Однако владельцы федеральных торговых сетей, наоборот, законопослушнее республиканских. Названия их магазинов иногда дублируются на татарском. Местные предприниматели не просто не перенимают этот опыт, но и скорее чаще дают именование магазинам на английском языке, нежели татарском. Это, к примеру, названия магазинов и кафе на улице Баумана.

- Были ли вывески только на татарском языке?

- Да, это реклама стоматологической клиники, татарской радиостанции и объявление на двери «Закрывайте, пожалуйста, дверь». Использование одного татарского тоже является несоблюдением закона о двуязычии в РТ. Радует, что система ЖКХ, делая вывески, использует два языка, как и при обозначении парков. Примером исполнения закона можно считать официальную улицу Кремлевскую. Там вывески преимущественно на двух языках. А если говорить в целом, из 100 процентов наших знаков 80 только на русском языке. Это подавляющее большинство. О соблюдении закона о государственных языках Республики Татарстан, к сожалению, не приходится и говорить. Паритетности практически не наблюдается. Причем в некоторых местах информация подается неравноправно. Случается, что на главной вывеске большими буквами написано название органа на русском языке и внизу две маленькие вывески на русском и татарском языках. То есть когда человек заходит, он в первую очередь видит надпись на русском языке.







- Получается, именно в коммерческой среде наблюдается большее количество нарушений? Как заставить предпринимателей соблюдать закон?

- Нужно стимулировать предпринимателей использовать татарский язык. Нам сами предприниматели часто говорили о том, что они даже не знают, куда обратиться, чтобы правильно оформить вывеску на татарском языке. В республике не существует такого органа, который помогал бы предпринимателям использовать татарский язык. Наши социологические исследования показывают, что в Татарстане наблюдается рост владения татарским языком, но это в устной форме. На письме уже чувствуются проблемы. Предпринимателям важно знать, куда они могут обратиться, кто их может проконсультировать и кто поможет сделать вывески. Насколько мне известно, мэрия Казани проводит конкурс на лучшую вывеску на двух языках. Это реальный механизм, когда можно поощрять предпринимателей, которые употребляют два языка. Думаю, это стимул и для тех, кто не использует два языка в названии своего заведения.



Что говорит закон?



- Как регулируется использование вывесок на двух языках?

- Мы изучали федеральное и республиканское законодательство. Если говорить о начале 90-х годов, то тогда оно активно развивалось в сфере регулирования подачи языковой информации. Создавались специальные комиссии, которые поощряли использование двух языков. Для иных вводились дисциплинарные взыскания. Позднее интерес к этой проблеме спал. Сейчас в республиканских законах прописывается, что нужно использовать два государственных языка. Однако каких-то стимулирующих или наказующих мер не прописано. Согласно федеральному законодательству требуется обязательно использовать русский язык в написании названий городов, улиц, на этикетках продукции. И одновременно по своему усмотрению, как гласит федеральное законодательство, можно употреблять национальные языки. Как видим, закон не запрещает использовать татарский язык, но и не стимулирует его использование. Нам кажется, чтобы изменить ситуацию, нужны дополнительные законодательные инициативы. И чтобы контролирующие органы отслеживали бы, требовали бы от учреждений соблюдения закона о языках.

- Возможно, ситуация в районах республики получше?

- Хотелось бы отметить, что 5 процентов по Казани достигаются за счет центра. Именно там есть вывески на двух языках. А по республике ситуация примерно такая же. Если в столице 5 процентов, то в других районах Татарстана где-то 3 процента, где-то 8. Чуть лучше, чем в Казани, дела с использованием двух языков на вывесках обстоят в Альметьевске, Нурлате и Буинске. По всей республике мы изучили порядка 14 тысяч знаков. Конечно, это не все. Но даже если все заснять, то картинка сильно не изменится - разница будет 1 - 2 процента.







- Мы привыкли, что Татарстан по многим направлениям впереди планеты всей. Получается, в этом плане отстаем?

- Действительно, ситуация в республике даже хуже, чем в соседних регионах. В Чувашии наш коллега проводил исследование и понял, что там чувашского языка гораздо больше, чем татарского в нашей республике. Более того, на своих вывесках они используют национальные (чувашские) орнаменты. Представляете, предприниматели сами вешают вывески и сами рисуют орнаменты. Замечу, мы не видели в Татарстане ни одной вывески, где бы использовался национальный (татарский, русский, чувашский) орнамент. Хотя специального законодательства в Чувашии нет.



Ошибки в написании



- В надписях на татарском языке к тому же порой встречаются и ошибки…

- Мы социологи, поэтому не изучали ошибки на вывесках. Нам нужны только факты. Насколько мне известно, в Казани есть комиссия по топонимике, куда входят филологи и другие ученые. Да, они говорят, много ошибок в вывесках на татарском языке. Эта проблема особенно волнует и население. Мы проанализировали заявления в системе «Народный контроль» и увидели много жалоб на неправильный перевод улиц. Люди сами фотографируют и отправляют сообщения в систему. Примечательно, что еще и отслеживают, исправили ли чиновники ошибку. Среди интересных жалоб - неправильный перевод двух улиц на татарский язык на дорожном знаке. Люди попросили правильно перевести улицу согласно реестру, разработанному комиссией по топонимике. В результате перевели название лишь одной улицы, а название другой снова написали неправильно.

Я и сама обследовала вывески с названиями улиц. Где-то используется латиница, где-то кириллица. Одна и та же улица на одном знаке написана только на русском, на другом - на двух языках. Пример тому улица Горсоветская. При этом на одной из вывесок она переводится на татарский как Горсоветская урамы, а на другой - Шэхэр советы урамы. Некоторые знаки можно переделать, но повлиять на частный сектор нельзя. Ведь собственник дома сам оплатил изготовление этой вывески и повесил на свой дом.







- Почему в Казани некоторые названия улиц переводятся дословно, а некоторые нет?

- Как объясняют чиновники, если улице дано название на татарском языке, то на русский оно не переводится. Например, улица Чишмяле. Это делается для того, чтобы сохранить оригинал. Русские же, видимо, можно переводить на татарский.