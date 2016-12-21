Перед Новым годом мы все хотим заглянуть в будущее и узнать, что нас ждет. К чему нам стремиться в 2017-м? Чего остерегаться? Как счастливо и эффективно прожить наступающий год? Об этом мы попросили рассказать известного нумеролога, парапсихолога Галию Галиеву.



«Отшельник» и «Падающая Башня» сделали свое дело

- 2016 год прошел под знаком числа 9, аркан года - «Отшельник». Этот год был итоговый, завершающий, он должен был во многих процессах поставить точку, - отметила Галия Галиева. - В своем прогнозе на 2016-й я говорила о том, что это будет кризисный год. Его символами были арканы «Падающая Башня» - 16-й аркан, связанный с разрушением, падением существующей системы, «Луна» - 18-й аркан, связанный с неоднозначностью и непрозрачностью происходящих процессов, обманами и интригами. В партнерских взаимоотношениях стран возникали неожиданные и непредсказуемые альянсы и разрывы, целью которых было ситуативное лидерство ради экономических выигрышей.

Старый порядок, все, что казалось прочным и неопровержимым, весь привычный уклад разрушались. Кризисы, отставки, смена элит, экономические проблемы, разоблачения лидеров. В ход шли интриги, обман, тайные договоренности, ловушки, переговоры за спиной партнера и так далее.

Как для нашей страны, так и в мировом масштабе это действительно был кризисный период. Экономические трудности, политические разногласия, нестабильность - кризис проявил себя в самых разных областях жизни. Так, в области здоровья населения планеты серьезной угрозой стал вирус Зика.

На политическом уровне лидеры разных стран проявляли неготовность пойти на компромиссы. Иллюзии в отношении устойчивости Евросоюза практически развеялись, поставив под сомнение продолжение его существования. Американские выборы прошли неоднозначно, вызвав волны недовольств, и показали полярность мнений в отношении лояльности к идеологии и новой власти страны. Многие политические деятели ушли с поста - подали в отставку премьер Великобритании

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер Франции Мануэль Вальс, закончил правление Барак Обама… Наша страна тоже пережила серьезные экономические сложности.

Не бойтесь перемен!

- 2017 год обещает быть легче?

- Да, новый год наконец обещает свет в конце тоннеля. Он покажет выход из сложившейся ситуации. В 2017 году во взаимоотношениях и переговорах будут возникать возможности для выявления лидера, примиряющего противоречия и знающего правильный путь к выходу из руин старого порядка. Произойдет переустройство политической арены, возникнут пути к урегулированию конфликтов, начнется строительство новой системы взаимоотношений между странами.

Возможно, не все, что предложит этот год, поначалу будет казаться благостным и правильным. Но то, что путь будет определен верный, станет ясно позднее.

Общее настроение начнет улучшаться, будет ощущение большей ясности происходящего, что создаст оптимистичный настрой и позволит надеяться на лучшее.

- Что нас ждет в новом году?

- Мистический корень года - число 10, аркан «Колесо Фортуны». При этом произойдет смена элит, поднимутся новые лидеры, ранее находившиеся в тени. Старое должно окончательно разрушиться.

17-й аркан, который влияет на этот год, - «Звезда» - означает путеводную звезду, которая засияет на небосводе над разрушенным старым порядком, показывая, куда двигаться дальше, чтобы исцелиться.

19-й аркан, который также влияет на этот год, - «Солнце». Он обещает оптимистичный настрой, несмотря на неоднозначность общего положения дел. Это можно сказать как о ситуации на мировой арене, так и в жизни каждого из нас.

В 2016 году мы пережили энергию аркана 16 - происходили сложности во взаимоотношениях, неожиданные разногласия, экономические проблемы, разрушение старых установок, отношений, сложности в бизнесе и на работе. И рекомендовалось не тянуть с завершением ненужного, изжившего себя, иначе оно будет разрушено внешними силами.

В 2017 году ситуация пойдет на улучшение. Нужно будет принять, что распрощаться со старым укладом жизни все же придется. Для кого-то это может оказаться болезненным. Но перед нами откроются новые пути, произойдут благотворные перемены. Многие смогут раскрыть в себе новые таланты, найдут способы решения старых проблем, достижения своих целей.

Фортуна улыбнется решительным и активным

- Как жить в 2017 году, чтобы нам улыбнулась фортуна?

- На этот год хорошо планировать то, что давно оттягивали и переносили, начало новой жизни. Пришло время для решительных действий в отношении задуманного.

В этом году рекомендую быть легкими на подъем, доверять интуиции, не медлить, решаться на перемены, смену места жительства, работы и так далее - воплощать мечты, имея при этом оптимистичный настрой.

Год может дарить много приятных сюрпризов тем, кто открыт для новых возможностей, активен, знает, чего хочет, слышит свой внутренний голос.

Сложно придется тем, кто тянет с завершением старого, того, от чего нужно было отказаться еще в прошлом году, а также тем, кто склонен упускать возможности, «отсиживаться».

Еще стоит отметить, что 2017 год обещает стать особенно удачным для тех, кто занимается благотворительностью, помощью окружающим, работает в сферах искусства, медицины, психологии.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! И желаю использовать все возможности, которые вам откроет этот год, для создания своей жизни такой, какой вы хотите ее видеть. Желаю любви, друзей, здоровья, финансового благополучия и, конечно, счастья и везения.