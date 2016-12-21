Наша постоянная подписчица, жительница Казани Альфинур Латыпова решила поддержать акцию «Подари подписку - 2017» и подписала на нашу газету не только родственников и коллег, но и дом престарелых и инвалидов в Верхнеуслонском районе.



- Люблю читать «Казанские ведомости», давно выписываю сама, а с недавних пор решила оформлять подписку на издание в качестве новогоднего подарка своим родным и коллегам. Примечательно, что с каждым годом число одариваемых мною подписчиков становится больше - теперь их стало восемь! В этом году к ним присоединились и подопечные дома престарелых и инвалидов. Думаю, находящиеся в таких домах люди нуждаются именно в печатных, а не в электронных изданиях.



Чтобы можно было подержать газету с запахом типографской краски, узнать из нее городские и республиканские новости. У меня загородный дом неподалеку от этого учреждения, поэтому мне захотелось порадовать пожилых людей.