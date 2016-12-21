К проведению новогодних мероприятий столица Татарстана готова. На «деловом понедельнике» рассказали, где и когда откроются районные новогодние елки и чем можно будет заняться в каникулы.



Всего в Казани будет установлено более 100 елок и елочных комплексов. Из них на 39 состоятся праздничные открытия и народные гулянья.

Для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 23 декабря откроется елка в обновленном парке «Крылья Советов», а 26 декабря - в парке «Континент». На этих площадках с 3 по 8 января пройдут праздничные мероприятия с участием районных творческих коллективов, будут работать аттракционы и тематические программы.

23 декабря в Вахитовском и Приволжском районах центральные новогодние городки откроются в парке «Черное озеро» и детском парке по улице Сыртлановой.

Для жителей Кировского и Московского районов подготовлены театрализованные интерактивные программы, которые представят в парке «Сосновая роща» возле ДК химиков, парке Урицкого, парке Петрова и Адмиралтейском саду.

В Советском районе народные гулянья состоятся на территории конноспортивного комплекса «Казань». Здесь будет построена национальная деревня «Ханский двор», праздничное открытие которой состоится 24 декабря.

Там же до 15 января будет работать рождественская ярмарка. В «Ханском дворе» 24, 25 декабря и с 29 по 31 декабря пройдут национальные игры - зимний Сабантуй. Организаторы обещают обширную развлекательную и концертную программу, в том числе катание на лошадях, хаски-парк, открытый каток и массу интересного и увлекательного. Вход для всех желающих бесплатный.

Впервые за эти годы в Царицыно будет организована новогодняя детская программа. Она запланирована на 23 декабря. В этот же день елка откроется в поселке Дербышки.

Главная елка Казани на площади Тысячелетия зажжет свои огни 30 декабря. Кстати, ее высота 42 метра, а игрушек на ней будет свыше 3,6 тыс. штук.

24 декабря состоится торжественное открытие природного парка нового типа «Горкинско-Ометьевский лес». Здесь будет работать лыжная база с пунктом проката, первые посетители опробуют новую освещенную лыжную трассу.

29 декабря планируется открытие ледового городка на площади перед кукольным театром «Экият».

24 декабря в Старо-Татарской слободе откроется новогодняя ярмарка. Она будет работать до 7 января.

Казанцев и туристов ждет еще одно увлекательное зрелище: с 27 по 31 декабря и 2 января на стенах Спасской башни Казанского кремля будут показывать световое шоу.

Как и в прошлом году, на Кремлевской набережной будет работать километровый каток. И здесь уже 17 декабря открылась новогодняя ярмарка, которая продлится до 29 января.

25 декабря на «Татнефть-арене» состоится республиканская елка, на которую пригласили 8 тыс. отличников учебы, призеров олимпиад, активистов и лидеров детских общественных организаций. Новогоднее шоу поставлено по мотивам сказки «Снежная королева».

Новогодние подарки от мэрии получат 120 тыс. казанских детсадовцев и школьников начальных классов. На это из городского бюджета выделили 20 млн рублей.

Зимние школьные каникулы начнутся 26 декабря и продлятся до 8 января. Все эти дни будут работать учреждения дополнительного образования, кружки и спортивные секции.

В этом году мэрия спустя 160 лет возрождает традицию проведения в городской Ратуше новогоднего бала-маскарада. На него пригласят свыше тысячи одаренных детей из малообеспеченных семей.

Волонтеры и студенты в новогодние каникулы навестят детей, проходящих лечение в реабилитационных центрах, и покажут им театрализованные представления и концертные номера.