В уходящем году зафиксирован серьезный всплеск страхового мошенничества. Ситуацию можно назвать критической. Только в системе автострахования мошенникам удалось положить себе в карман, по самым приблизительным подсчетам, 10 - 15 млрд рублей.



Об этом было заявлено на международной конференции «Барьер-2016. Борьба со страховым мошенничеством - профилактика, защита, расследование», которая состоялась в Москве.



Обман в рамках закона



- Есть несколько типов страхового мошенничества. Первый - бытовой, ситуативный, спонтанный, когда человек пытается нечестным способом решить свою проблему за счет страховой компании. Например, в одну страховую компанию за выплатой страховки обратился мужчина с переломом ноги. Предъявленные им медицинские справки оказались подлинными. Но при более внимательном изучении рентгеновского снимка выяснилось: да, перелом есть, но это снимок ноги ребенка, а не взрослого мужчины.



Второй тип - профессиональные мошенники, которые специально имитируют страховые случаи, изготавливают и продают фальшивые полисы и так далее.



И третий тип - псевдоюристы. Они пользуются пробелами в законодательстве и грабят страховщиков, формально соблюдая законы, - отметил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - На страховом рынке уже орудуют организованные преступные группировки. Бороться с такими правонарушениями сложно, потому что доказать виновность человека, пытающегося получить страховую выплату мошенническим путем, не так просто. Для этого необходимо проводить тщательные расследования, экспертизы. В этой борьбе активности только страховых компаний недостаточно. Требуется поддержка правоохранительных органов, государственных структур.



Россия пересаживается на поддельные полисы ОСАГО



Мошенники пытаются заработать на всех видах страхования, но лидером здесь является ОСАГО. И не случайно на конференции этой теме было уделено особое внимание.



Есть автоюристы, которые честно работают в правовом поле, а есть криминальные автоюристы. Они информацию и документы для получения незаконных страховых выплат стараются добыть любыми путями. В ход идет фальсификация договоров, доверенностей и экспертиз, проведение экспертиз не по единой методике, фальсификация ДТП и повреждений, использование поддельных исполнительных листов.



Главное для автоюристов - иметь доступ к информации. И они его имеют, потому что в большинстве случаев компании по юридической помощи водителям возглавляют бывшие сотрудники страховых компаний. Эти люди владеют закрытой информацией и делают на этом свой бизнес.



Еще одна проблема - распространение поддельных бланков страховых полисов, и в первую очередь полисов ОСАГО. По статистике сейчас на руках автовладельцев находится более миллиона поддельных полисов. Фальшивые полисы нигде не учитываются, и обнаруживаются они случайно, если только владелец фальшивки попал в ДТП.



Для появления огромного количества липовых полисов есть веские причины. Во-первых, высокое качество подделок и их низкие цены - в среднем 500 рублей. А цена на настоящие полисы ОСАГО на порядок выше. Логичный вопрос: зачем платить больше? Во-вторых, отсутствие в некоторых регионах возможности купить настоящие полисы ОСАГО. В результате все больше транспортных средств вообще не застрахованы. По данным ГИБДД РФ, за 2015 год на дорогах России без полиса ОСАГО оштрафовали 1 миллион 90 тысяч водителей.



Внимание - автоюризм!



- Автоюристы - хорошо организованная система, оснащенная самыми передовыми технологиями. Они нередко первые оказываются на месте ДТП и убеждают пострадавших обратиться за помощью к ним, а не напрямую в страховую компанию. И за свои посреднические услуги берут немалые деньги. Очень часто за автоюристами стоят именно судебные приставы и судьи, которые получают от судебных решений определенное денежное вознаграждение. Поэтому они сотнями штампуют судебные решения. Были случаи, когда один судья за один день подписал около 100 судебных решений по делам ОСАГО. Но автоюристы работают не только по свежим ДТП. Они поднимают старые дела, находят там детали, за которые можно зацепиться, и предъявляют страховщику претензии через суд. Этого достаточно, чтобы снова начать судебную тяжбу со страховой компанией и возместить судебные расходы, - рассказал генеральный директор страховой компании «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. - На Западе на рассмотрение заявления у страховой компании есть почти полгода. Мы же в России имеем только 20 дней на урегулирование убытков и десять дней на претензию. А надо, чтобы у страховой компании было в запасе не менее полугода, чтобы провести полноценное расследование, если есть подозрение на мошенничество. Если же компания не докажет факт мошенничества, то тогда ее можно наказывать штрафами, пенями. А если мошенничество будет доказано, то компания не понесет никаких убытков, а мошенник будет отвечать по всей строгости закона.



На конференции были высказаны конкретные предложения по усилению борьбы со страховым мошенничеством. Например, было предложено на базе комитета Всероссийского союза страховщиков создать институт страховых дознавателей и специализированное бюро по противодействию мошенничеству в страховании. Бюро могло бы взять на себя выработку и реализацию единой комплексной программы по противодействию мошенникам, прежде всего в области юридической практики, а также сбор, анализ информации и взаимодействие с органами государственной власти. Также необходимо предпринять меры по обеспечению прозрачности правосудия.