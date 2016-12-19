Выплаты страховых возмещений клиентам Татфондбанка будут осуществляться через отделения «Сбербанка», ВТБ 24 (ПАО), «Россельхозбанка», банка «ФК Открытие» и «Ак Барс» банка и начнутся 26 декабря 2016 года.

Об этом сообщает департамент общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) до 23 декабря 2016 года. Для получения возмещения вкладчику необходимо будет представить в банк-агент паспорт и заполнить заявление о выплате возмещения (бланки заявлений будут находиться в подразделениях банков-агентов)», - сообщает пресс-служба АСВ.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно проинформирует вкладчиков ПАО «Татфондбанк» о графике работы банков-агентов в период новогодних каникул. Соответствующее объявление будет размещено на сайте АСВ не позднее 30 декабря 2016 года, передает ИА «Татар-информ»).

Агентство по страхованию вкладов сегодня подвело итоги конкурса на выбор банка-агента, через отделения которого вкладчики Татфондбанка смогут получить застрахованные суммы (до 1 млн 400 тыс. руб.).

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».