Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении ПАО СК «Росгосстрах» и Российского союза автостраховщиков.

В их действиях антимонопольный орган обнаружил признаки заключения неправомерного соглашения.

На протяжении всего 2016 года в адрес Татарстанского УФАС России поступали многочисленные обращения граждан по вопросу отказа, уклонения страховщиками от заключения договоров ОСАГО. Как причину страховые компании указывали и отсутствие необходимых бланков страховых полисов.

Для выяснения фактических обстоятельств Управление направило запрос в адрес Российского союза автостраховщиков (РСА). Ведомство интересовала информация о количестве оформленных полисов ОСАГО страховыми компаниями, действующими на территории Республики Татарстан за 2014-2016 годы.

Установлено, что в 2014 году 30 % всех заключенных договоров ОСАГО на территории Республики Татарстан приходилось на долю ПАО СК «Росгосстрах». При этом за последние два года доля заключенных этой страховой компанией договоров была сокращена, и в 2016 году «Росгосстрах» занимал на рынке Татарстана лишь 16 %.

В результате этих действий на рынке оказания услуг обязательного страхования создался дефицит. Это подтверждается многочисленными обращениями граждан, которым было отказано от заключения договоров ОСАГО, в том числе ввиду отсутствия бланков страховых полисов.

Стоит отметить, что изготовление бланков страховых полисов и установление количества договоров обязательного страхования носит заявительный характер. Это зависит от воли страховой компании без учета фактической потребности потребителей в обеспечении бланками страховых полисов. При этом действующим законодательством обязанность по обеспечению страховыми бланками возложена на Российский союз автостраховщиков.

В рассматриваемом случае РСА знал о существенном сокращении количества заключенных компанией «Росгосстрах» договоров, однако никакие меры по стабилизации, урегулированию ситуации Союзом не предпринимались.

Таким образом, умышленные действия страховой компании и Российского союза автостраховщиков привели к негативным последствиям на рынке оказания услуг обязательного страхования. В действиях указанных лиц Татарстанское УФАС России установило признаки нарушения пункта 1 части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».



Пунктом 1.5. гл. 1 Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) установлено, что владелец транспортного средства в целях заключения договора обязательного страхования вправе выбрать любого страховщика, осуществляющего обязательное страхование. В то же время страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора обязательного страхования и представившему документы в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».