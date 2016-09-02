Сегодня, 21 декабря, редакцию посетил прапрапраправнук великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина - барон Александр фон Гревениц.

Вот уже больше года Александр Николаевич вместе со своей большой семьей - женой Дорсаф и четырьмя сыновьями -живет в Казани. Наш город для проживания был выбран бароном не случайно - его прадед Николай Александрович Гревениц в 1907 - 1908 годах был вице-губернатором Казани. В прошлом году Александр Николаевич был в гостях у нашей редакции и с тех пор поддерживает дружеские отношения с нашим коллективом.

В марте потомок великого поэта поздравлял сотрудников редакции «Казанских ведомостей» с 25-летним юбилеем. А совсем недавно принял участие в акции «Подари подписку - 2017», подписав один из детских домов республики на нашу газету. На прошедшем сегодня дружеском чаепитии Александр показал свое генеалогическое древо и подарил редакции буклеты, рассказывающие об истории рода Пушкиных и Гревениц.