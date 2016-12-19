Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

4 участника группировки были обвинены в незаконном обороте оружия, организации и пособничестве убийства, покушениях на убийство более двух человек.

52-летний Ильдар Бурганов получил наказания в виде лишения свободы сроком на 19 лет, 52-летний Александр Никитин – 22 года лишения свободы, 53-летний Олег Тиханов – 9 лет лишения свободы, 50-летний Виктор Трифонов – 9 лет лишения свободы. Свои наказания осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.