Меры будут направлены на стабилизацию работы малых и средних предприятий и продолжение ими хозяйственной деятельности.

Президентом Республики Татарстан даны поручения Правительству Республики Татарстан по разработке мер поддержки предпринимателей, являющихся клиентами ПАО «Татфондбанк». Поддержка будет осуществляться в том числе в рамках участия предпринимателей в программах поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает «Татар-информ».

«Указанные меры будут направлены, прежде всего, на стабилизацию работы малых и средних предприятий и продолжение ими хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.