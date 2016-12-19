После ничьей в первом из спаренных матчей между «Динамо» и «Волгой» в Ульяновске хозяева были полны решимости ни в коем случае не терять очки.

Однако казанцы играли вдохновенно, и первыми открыли счет – на 6-й минуте отличился Волгужев.

Увы, на 34-й минуте травму в столкновении с нападающим соперников получил голкипер гостей Гутаренко, и его заменил Темников. Эта травма явно выбила гостей из колеи. Еще до перерыва Артюшин и Ларионов вывели «Волгу» вперед – 2:1.

А после перерыва хозяева довели счет до разгромного – 6:1. И все же казанцы не сдались, а за 13 минут забили еще три мяча в ворота соперников – отличились Ибрагимов, Козулин и Бочкарев – 6:4.