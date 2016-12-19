Сегодня Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан признала ненадлежащей рекламу, обещающей покупателям шапки за 10 рублей.

Дело было возбуждено по признакам нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Рекламные билборды содержали информацию о том, что в магазинах «Ninel» покупатели могут приобрести шапку за 10 рублей.

Как выяснилось, головной убор за такую цену можно приобрести лишь при определенных условиях, о которых в рекламе умалчивалось.

В ходе заседания Комиссия Татарстанского УФАС России решила признать рекламу ненадлежащей. Поскольку нарушение устранено добровольно, предписание нарушителю выдано не будет.