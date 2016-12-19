На всех объектах проведения массовых новогодних мероприятий будут дежурить сотрудники МЧС. Об этом сообщил на прошлой неделе главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Сергей Сергеев во время брифинга, посвященного программе проведения в Республике Татарстан праздничных новогодних мероприятий.



Брифинг проходил с участием руководства Главного управления МЧС России по РТ, республиканских министерств культуры, образования, по делам молодежи и спорту, а также исполкома Казани и Общественной палаты РТ.

Помощник Президента РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в республике в праздничные дни намечено проведение множества мероприятий как для детей, так и для взрослых. «Особое внимание при проведении праздничных мероприятий необходимо уделить обеспечению безопасности», - отметила помощник Президента РТ. Обеспечением безопасности во время новогодних праздников и в дни школьных каникул займутся в том числе и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС РТ.

Главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору напомнил, что ежегодно в декабре и январе в республике увеличивается число пожаров и погибших на них людей.

- По данным прошлого года, в республике произошел 571 пожар, на котором погибли 36 человек, или 19% от общего количества погибших людей на пожарах за год. Травмированы 49 человек, ущерб от пожаров составил 24 миллиона 10 тысяч рублей, - привел данные статистики Сергей Сергеев.

Основной причиной пожаров в декабрьские и январские дни является неосторожное обращение с огнем. Как правило, новогодние праздничные мероприятия проводятся с использованием различных пиротехнических изделий, которые в канун новогодних праздников вызывают повышенный спрос у населения. Происходит большой наплыв пиротехники на прилавки магазинов, рынков и других мест торговли. Нарушение правил хранения и реализации пиротехнических изделий может привести к трагическим последствиям. А неправильное обращение с пиротехническими изделиями (особенно в замкнутых пространствах) приводит к получению травм и возникновению пожаров, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Так, в новогодние праздничные дни 2015 - 2016 годов в результате использования пиротехнических изделий на территории республики произошли 3 пожара, травмы различной степени тяжести получили 9 человек, из них - двое детей.

В связи с этим Главным управлением МЧС России по РТ совместно с Кабинетом министров РТ разработан и осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий 2016 - 2017 годов.

С 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года в Татарстане введен особый противопожарный режим, введены ограничения по применению пиротехнических изделий в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог.

Руководителям муниципальных районов республики рекомендовано спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и негативных последствий от них, в том числе во всех районах должны быть определены специальные площадки для запуска пиротехнических изделий гражданами, где будет обеспечена пожарная безопасность.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), предусматривает наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 2 до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

Личный состав Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ 20 декабря переводится на усиленный вариант несения службы.

Проведен расчет сил и средств для дежурства на всех объектах проведения новогодних праздничных мероприятий с массовым посещением детей. С этой целью предусмотрено дежурство личного состава и пожарной техники.

Отрабатываются планы тушения пожаров, проверяется исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, проводятся дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности и практические занятия по отработке планов эвакуации людей в случае возникновения пожара. Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности на объектах проведения новогодних мероприятий.

Предусмотрено проведение ночных проверок объектов социальной сферы с ночным пребыванием людей (больницы, дома интернаты, профилактории и т. д.). Спланирована и проводится работа по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности объектов хранения и реализации пиротехнических изделий.

Мероприятия по надзору будут проводиться в период действия особого противопожарного режима.

Для пресечения реализации пиротехнических изделий в не соответствующих для этих целей местах сотрудниками надзорной деятельности МЧС России совместно с сотрудниками полиции предусмотрено проведение рейдов.

Учитывая, что 70% всех пожаров и 90% погибших людей на них приходится на жилой фонд, в период с 2 по 15 января 2017 года в каждом муниципальном районе запланирована работа профилактических групп, направленная на разъяснение населению требований пожарной безопасности в быту.

При проведении праздничных мероприятий необходимо:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими нормам проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже;

- не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения; ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

- применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие сертификат соответствия;

- обеспечить места проведения праздничных мероприятий нормативным количеством огнетушителей (из расчета: 1 огнетушитель объемом 5 л на 200 кв. м, но не менее чем 2 огнетушителя на этаж);

- отработать план эвакуации людей и действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара.

Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия и инструкции на русском языке, а также срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса и фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо учитывать, что при сильном ветре размер опасной зоны по ветру увеличивается в 3 - 4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35 - 50 метров от пусковой площадки фейерверка. Использование ракет, «бабочек» рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:

- использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данными мерами безопасности;

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;

- наклоняться над изделием во время его использования;

- использовать изделие с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а также разбирать и (или) переделывать готовые изделия;

- использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п.

Нарушения этих правил могут стать причиной возникновения пожара, способствовать его распространению, затруднить процесс эвакуации людей из зданий, что в итоге может привести к трагическим последствиям.