Брифинг проходил с участием руководства Главного управления МЧС России по РТ, республиканских министерств культуры, образования, по делам молодежи и спорту, а также исполкома Казани и Общественной палаты РТ.  

Помощник Президента РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в республике в праздничные дни намечено проведение множества мероприятий как для детей, так и для взрослых. «Особое внимание при проведении праздничных мероприятий необходимо уделить обеспечению безопасности», - отметила помощник Президента РТ. Обеспечением безопасности во время новогодних праздников и в дни школьных каникул займутся в том числе и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС РТ.

Главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору напомнил, что ежегодно в декабре и январе в республике увеличивается число пожаров и погибших на них людей.
- По данным прошлого года, в республике произошел 571 пожар, на котором погибли 36 человек, или 19% от общего количества погибших людей на пожарах за год. Травмированы 49 человек, ущерб от пожаров составил 24 миллиона 10 тысяч рублей, - привел данные статистики Сергей Сергеев.

Основной причиной пожаров в декабрьские и январские дни является неосторожное обращение с огнем. Как правило, новогодние праздничные мероприятия проводятся с использованием различных пиротехнических изделий, которые в канун новогодних праздников вызывают повышенный спрос у населения.  Происходит большой наплыв пиротехники на прилавки магазинов, рынков и других мест торговли. Нарушение правил хранения и реализации пиротехнических изделий может привести к трагическим последствиям. А неправильное обращение с пиротехническими изделиями (особенно в замкнутых пространствах) приводит к получению травм и возникновению пожаров, сообщает ГУ МЧС России по РТ. 

Так, в новогодние праздничные дни 2015 - 2016 годов в результате использования пиротехнических изделий на территории республики произошли 3 пожара, травмы различной степени тяжести получили 9 человек, из них - двое детей.

В связи с этим Главным управлением МЧС России по РТ совместно с Кабинетом министров РТ разработан и осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий 2016 - 2017 годов.

С 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года в Татарстане введен особый противопожарный режим, введены ограничения по применению пиротехнических изделий в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог.

Руководителям муниципальных районов республики рекомендовано спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и негативных последствий от них, в том числе во всех районах должны быть определены специальные площадки для запуска пиротехнических изделий гражданами, где будет обеспечена пожарная безопасность.
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), предусматривает наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

Личный состав Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ 20 декабря переводится на усиленный вариант несения службы.

Проведен расчет сил и средств для дежурства на всех объектах проведения новогодних праздничных мероприятий с массовым посещением детей. С этой целью предусмотрено дежурство личного состава и пожарной техники.

Отрабатываются планы тушения пожаров, проверяется исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, проводятся дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности и практические занятия по отработке планов эвакуации людей в случае возникновения пожара. Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности на объектах проведения новогодних мероприятий.

Предусмотрено проведение ночных проверок объектов социальной сферы с ночным пребыванием людей (больницы, дома интернаты, профилактории и т. д.). Спланирована и проводится работа по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности объектов хранения и реализации пиротехнических изделий.

Мероприятия по надзору будут проводиться в период действия особого противопожарного режима.

Для пресечения реализации пиротехнических изделий в не соответствующих для этих целей местах сотрудниками надзорной деятельности МЧС России совместно с сотрудниками полиции предусмотрено проведение рейдов.

Учитывая, что 70% всех пожаров и 90% погибших людей на них приходится на жилой фонд, в период с 2 по 15 января 2017 года в каждом муниципальном районе запланирована работа профилактических групп, направленная на разъяснение населению требований пожарной безопасности в быту.

При проведении праздничных мероприятий необходимо:
- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими нормам проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже;
- не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения; ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие сертификат соответствия;
- обеспечить места проведения праздничных мероприятий нормативным количеством огнетушителей (из расчета: 1 огнетушитель объемом 5 л на 200 кв. м, но не менее чем 2 огнетушителя на этаж);
- отработать план эвакуации людей и действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара.

Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия и инструкции на русском языке, а также срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса и фитиля. 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо учитывать, что при сильном ветре размер опасной зоны по ветру увеличивается в 3 - 4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35 - 50 метров от пусковой площадки фейерверка. Использование ракет, «бабочек» рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, так как  они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:
- использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данными мерами безопасности;
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделие с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а также разбирать и (или) переделывать готовые изделия;
- использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п.     

Нарушения этих правил могут стать причиной возникновения пожара, способствовать его распространению, затруднить процесс эвакуации людей из зданий, что в итоге может привести к трагическим последствиям.