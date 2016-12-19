9 декабря в отдел полиции «Авиастроительный» обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой телефонных мошенников.



Потерпевшая пояснила, что 28 ноября ей позвонил неизвестный и сообщил о положенных для нее компенсационных выплатах за ранее приобретенные биоактивные добавки. При этом основное условие возврата денежных средств - пенсионерке необходимо было возместить организации издержки и вернуть 13% от положенной суммы.

Пожилая женщина согласилась произвести данные выплаты и перевела на неизвестный ей расчетный счет 145 тысяч рублей. О том, что ее обманули, женщина узнала спустя время, когда обещанные денежные средства не поступили на ее счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Полицейскими принимаются меры по установлению всех обстоятельств случившегося.

Полиция Казани напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности:

- не впускать в дом посторонних;

- проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, перезванивать в данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации;

- не доверять лицам, сообщающим вам о наличии порчи, которую можно снять при помощи ритуалов с использованием денег;

- ни в коем случае не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты;

- при получении информации о том, что родственник попал в полицию, совершил ДТП, незамедлительно перезвонить самому родственнику либо (в случае отсутствия связи) обратиться в полицию;

- не передавать деньги неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами, которые помогут решить проблему родственника, попавшего в беду;

- не перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера;

- при продаже, покупке товаров через интернет указывать номер телефона, который не привязан к банковской карте;

- ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям информацию о банковской карте (номер карты, данные владельца, защитный код и др.);

- нужно помнить, что во время перевода денежных средств с одной карты на другую с помощью услуг «Мобильный банк» или «Банк онлайн» необходим только номер карты получателя (в результате данной банковской операции получатель получает от банка только одно сообщение, что на его счет зачислены деньги, никаких кодов подтверждения при этом не требуется);

- при получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на какой-либо интернет-ресурс не стоит переходить по данной ссылке, так как таким образом можно загрузить в телефон вирусную программу, которую содержит данная ссылка; в результате все деньги с вашей банковской карты, привязанной к абонентскому номеру, будут автоматически списаны;

- при получении сообщения о том, что банковская карта заблокирована, необходимо позвонить на телефон «горячей линии», указанный на оборотной стороне банковской карты; операторы после идентификации вашей личности с помощью кодового слова скажут необходимую информацию о вашей банковской карте, в том числе подтвердят или опровергнут информацию о том, что карта заблокирована;

- следует помнить, что все манипуляции с банковскими картами в случае их блокировки проводятся в офисах банковских учреждений при предъявлении документа, удостоверяющего личность.