Житель Заинска три года не платил за жилищно-коммунальные услуги. В результате у него образовалась задолженность свыше 200 тысяч рублей.



Мужчина 1978 года рождения жил один, официально не работал. Судебные приставы неоднократно предупреждали беспечного жильца о печальных последствиях, однако он игнорировал все требования оплатить счета.

Заинским городским судом было вынесено решение о выселении жильца-неплательщика. Поскольку судебным приставам должник дверь не открыл, пришлось спилить петли при помощи болгарки. Только так приставам удалось попасть внутрь квартиры и провести процедуру выселения. При этом присутствовали представители товарищества собственников жилья, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Двухкомнатная квартира находится в муниципальной собственности. Теперь выселенному гражданину предоставят место в общежитии.

Судебные приставы напоминают: чтобы не разделить участь жителя Заинска, нельзя допускать роста задолженности за ЖКУ.