Вышел вечером из дома прогуляться 43-летний житель Альметьевска, а под утро вернулся домой в женской одежде и с неизвестно чьими вещами в большой сумке. Удивленным домочадцам он заявил, что наткнулся на сумку возле рынка.



Обсудив появление сумки с женскими нарядами и подытожив, что кто-то просто решил таким образом поделиться ненужными вещами, семья успокоилась. Одежду, находившуюся в сумке, мужчина подарил сестре и маме. На этом история, казалось бы, должна была завершиться, если бы не настойчивые полицейские Альметьевска.

Днем позже в дежурную часть отдела поступило сообщение от 33-летней владелицы ателье по ремонту женской одежды, что неизвестный проник в помещение и похитил все вещи, которые там находились. Первоначальный ущерб был оценен в 200 тыс. рублей.

Выехав на место преступления, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение через открытую дверь: уходя, хозяева забыли ее запереть. Со слов потерпевшей, злоумышленник забрал все, что находилось в ателье: нитки, платья, ножницы и даже утюг. На записи камер видеонаблюдения видно, как в помещение заходит мужчина, а выходит женщина в длинном плаще и с платком на голове. Она с трудом поднимается с большой сумкой по лестнице.

Следствием установлено, что в ту ночь подозреваемый спустился в подземный переход, расположенный на пересечении улиц Герцена и Фахретдина, увидел павильон торговой точки и решил зайти погреться. Дверь оказалась открытой. Увидев вещи, он взял их с собой. Домой добрался на такси.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее не судимый гражданин. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба отдела МВД России по Альметьевскому району. Похищенное изъято.