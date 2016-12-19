В ноябре текущего года ряд татарстанских СМИ опубликовали информацию о внутреннем конфликте, случившемся в Татарстанском отделении КПРФ: якобы между главой регионального отделения партии Хафизом Миргалимовым и вторым секретарем рескома Артемом Прокофьевым произошел конфликт.



В ходе пресс-конференции, прошедшей 19 декабря в офисе Татарстанского отделения КПРФ, Хафиз Миргалимов охарактеризовал сложившуюся ситуацию как попытку оклеветать его посредством публикаций в СМИ, назвав это информационной войной против него. «Это все ложь, провокация и шантаж», - высказался глава местного отделения КПРФ. «Моя совесть перед центральным комитетом, перед родными и близкими чиста. А во всей этой ситуации разберется следственный комитет», - резюмировал он. Впрочем, рассказать свою версию произошедших событий он отказался, сославшись на то, что следствие не закончило работу.

Также Хафиз Миргалимов сообщил, что он на съезде партии поставил вопрос о снятии своей кандидатуры, но единогласным решением руководства партии должность была сохранена за ним.

Тем не менее Артем Прокофьев лишился занимаемой должности. По словам Хафиза Миргалимова, ему было предложено возглавить секретариат рескома по депутатской вертикали, но тот отказался.

Но точку в сложившейся ситуации ставить рано. После того как следственный комитет даст заключение, региональное отделение партии планирует созвать пленум.

Также Хафиз Миргалимов сообщил об итогах работы Татарстанского отделения КПРФ за последние месяцы. ЦК партии посчитал итоги выборов в Татарстане неудовлетворительными. «Действительно, 12 процентов голосов - это не наши результаты», - резюмировал Миргалимов. Главной задачей на сегодняшний день он назвал активную подготовку к выборам Президента России в 2018 году.