В исполкоме Казани прошел обучающий семинар для муниципальных служащих по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Участникам мероприятия рассказали об основных нарушениях требований служебного поведения и их профилактике.

Начальник управления кадровой политики Гульнара Мусина рассказала муниципальным служащим о правилах размещения информации в интернете. Так, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий обязаны предоставлять сведения об адресах своих сайтов в интернете (т. е. о соцсетях). Гульнара Мусина отметила, что муниципальный служащий предоставляет информацию о сайтах ежегодно. Гражданин же, претендующий на муниципальную должность, - данные за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. В связи с этим Гульнара Мусина дала несколько рекомендаций по правилам пользования и размещения информации в интернете.

Начальник управления контроля и антикоррупционной работы Елена Тощева рассказала о наиболее распространенных требованиях к служебному поведению. Елена Тощева подчеркнула, что эти правила регулируются Кодексом РТ о муниципальной службе. Она напомнила о недопустимости взятничества, сообщила, какими последствиями это грозит муниципальному служащему. Также спикер отдельное внимание уделила подаркам. «Антикоррупционное законодательство запрещает чиновникам, исполняющим служебные обязанности, принимать подарки от физических и юридических лиц. Запрет распространяется на любые подношения, независимо от стоимости», - подчеркнула Елена Тощева. Все подарки, имеющие стоимость более 3000 рублей либо с неизвестной стоимостью, должны быть сданы в органы власти, а сотрудник обязан письменно в течение трех рабочих дней уведомить работодателя. «Принятие служащими подарков негативно сказывается на отношении граждан к власти в целом», - отметила спикер. По ее словам, получение подношений без уведомления руководителя, несдача подарков грозит служащему как увольнением, так и уголовной ответственностью.

Также служащим напомнили об основных проблемах, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и роли институтов гражданского общества в вопросах противодействия коррупции.