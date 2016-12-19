Одну из ведущих особых экономических зон Китая посетила делегация Республики Татарстан в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику.

Основная цель знакомства с Тянцзиньской зоной экономического и технического развития TEDA - обсуждение перспектив сотрудничества и создания совместного предприятия.

В составе татарстанской делегации были руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, заместитель директора Департамента внешних связей Аппарата Президента РТ Марат Гатин, заместитель министра промышленности и торговли РТ Денис Валеев и генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Тянцзиньская зона экономического развития - одна из первых особых экономических зон Китая. Она была создана в 1984 году рядом с городом Тянцзинь, в 140 километрах от Пекина на берегу Желтого моря. Спустя 30 лет TEDA представляет собой одну из наиболее крупных и успешных зон экономического развития КНР, предоставляя китайским и зарубежным инвесторам благоприятный инвестиционный климат и готовую промышленную и социальную инфраструктуру.

На сегодня в TEDA зарегистрированы почти 19 тысяч компаний-резидентов с общим объемом инвестиций свыше 110 миллиардов долларов. В их числе 5,5 тысячи иностранных компаний, вложивших 53 миллиарда долларов. Только в 2015 году прирост иностранных инвестиций в TEDA составил 6,7 миллиарда долларов.

Объем промышленного производства зоны в 2015 году составил свыше 110 миллиардов долларов, из них 22 миллиарда пришлись на экспортные товары. Крупнейшими резидентами TEDA являются заводы Samsung, Volkswagen, Toyota, среди иностранных компаний есть такие известные бренды, как Motorola, Bridgestone, Continental.

Руководство особой экономической зоны «Алабуга» рассматривает TEDA в качестве потенциального партнера в перспективном совместном предприятии с китайской компанией. Предполагается, что совместное предприятие позволит привлечь около 8 - 10 миллиардов рублей инвестиций в дальнейшее развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга», а наличие китайского партнера будет способствовать привлекательности площадки в Татарстане для китайских инвесторов.

Члены татарстанской делегации встретились с председателем TEDA - господином Ван Шеном. В ходе встречи руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина презентовала руководству китайской зоны инвестиционный потенциал Татарстана. В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подробно рассказал об истории, современных достижениях и планах развития особой экономической зоны «Алабуга».

По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества - будет создана совместная рабочая группа, которая займется в том числе и подготовкой ответного визита китайской стороны в Татарстан.

В завершение в штаб-квартире TEDA состоялась встреча татарстанской делегации с представителями компаний-резидентов Тянцзиньской зоны.