Встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась 15 декабря в Анкаре во Дворце Президента Турецкой Республики.



В начале встречи стороны по-дружески тепло поприветствовали друг друга. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану слова благодарности за предоставленную возможность встречи и от имени татарстанцев выразил соболезнования и поддержку турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле 10 декабря.

В Татарстане дорожат высоким уровнем отношений с Турцией и братским турецким народом, отметил Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложный период в российско-турецких отношениях, главам обоих государств удалось выйти на нормализацию ситуации.

Рустам Минниханов рассказал, что в августе в Санкт-Петербурге участвовал в мероприятиях в рамках встречи Президента Турции с Президентом России. В октябре Татарстан посетил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, а недавно Татарстан принимал премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в ходе его визита в Россию.

Рустам Минниханов пригласил Президента Турецкой Республики посетить Татарстан, напомнив, что он приезжал в нашу республику 5 лет назад.

Татарстан внимательно изучает опыт Турции в создании организованных промышленных зон, отметил Президент РТ. Сегодня Турция является одним из ведущих партнеров Татарстана в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В республике успешно работают 10 турецких заводов, в городе Набережные Челны возводится многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекс «Санрайз Сити», который строится на средства турецкого инвестора. В работе находится еще ряд совместных проектов в сфере энергетики, машиностроения, здравоохранения, строительства сельского хозяйства и др. Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и далее развивал свои проекты в нашей республике, и готов оказать для этого всестороннюю поддержку.

Президент Республики Татарстан также выразил слова благодарности Президенту Турецкой Республики за внимание к жизни татарской общины Турции. Традиционным стало проведение в Турции Дней культуры Татарстана и народного праздника Сабантуй, передает пресс-служба Президента РТ. Уважение к истории и общим традициям еще больше объединяет братские народы.

Во время рабочего визита Президента Татарстана в Турецкую Республику прошли деловые встречи, Рустам Минниханов посетил организованную промышленную зону «Гебзе», строительную компанию ERG Insaat и авиакомпанию «Турецкие авиалинии». Перспективы развития торгово-экономических отношений обсуждались на Турецко-Татарстанском деловом форуме, во время встречи с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи, премьер-министром Бинали Йылдырымом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Также Рустам Минниханов посетил Мавзолей Ататюрка и возложил венок основателю современной Турецкой Республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По итогам 2015 года двусторонний внешнеторговый оборот между Республикой Татарстан и Турецкой Республикой, по данным Татарстанской таможни, составил свыше 350 млн долларов США (снижение в 1,5 раза относительно показателя 2014 года), в том числе экспорт - свыше 220 млн долларов США, импорт - 130 млн долларов США. Доли экспортных и импортных операций в структуре внешнеторгового оборота между Республикой Татарстан и Турецкой Республикой составили 63% и 37% соответственно.

По данным таможенной статистики, товарооборот между Татарстаном и Турцией за 9 месяцев 2016 года составил 130 млн долларов США.

Основу продукции, поставляемой Татарстаном в Турцию, составляют: каучук синтетический, изделия из пластмассы, органические химические соединения, нефтепродукты, продукты неорганической химии, синтетические моющие средства, полимерные материалы, изделия из древесины, изделия из черных металлов и др. Импорт из Турции представлен транспортными средствами, механическим и электрическим оборудованием, изделиями из черных и недрагоценных металлов, пластмассами, мехами, кожами и стеклами, мебелью, каучуком, напольными покрытиями, фармацевтической и другой продукцией.

Осуществляется сотрудничество по поставкам на турецкий рынок нефтехимической продукции республики. Компании из Турции участвуют в проектах по строительству нефтехимических комплексов в РТ, ведется работа по развитию татарстано-турецкого сотрудничества в области электроэнергетики, производства строительной и сельскохозяйственной техники, деревообработки, стекольной продукции, машиностроения и в других областях. Между двумя республиками осуществляются регулярные авиарейсы.